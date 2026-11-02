Prime scadenze in arrivo per EsserCi Festival 2026, la manifestazione organizzata dal CESV Messina attorno al protagonismo e alla capacità di confronto, innovazione e resilienza del terzo settore del Messinese.

Martedì 3 novembre giungeranno a conclusione due attività:

• la presentazione delle candidature al Premio EsserCi tramite il portale dedicato (https://premioesserci.cesvmessina.org/);

• l’iscrizione ai due incontri online di co-organizzazione dell’Agorà delle associazioni tramite l’adesione alla manifestazione di interesse (link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIFI1_qS-maYLA_I_rqmX7LtxvyNS892o_YNmoyyWxCrw0fg/viewform?pli=1).





Così le altre “tappe” verso EsserCi Festival:

• giovedì 5 e venerdì 6 novembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 si svolgeranno online gli incontri di co-organizzazione dell’Agorà che quest’anno si trasforma nei “Mercatini del Buon Natale”;

• da lunedì 9 novembre a lunedì 23 novembre si terranno le votazioni online aperte a tutta la cittadinanza che decreteranno i vincitori del Premio EsserCi 2026 (uno per ciascuna delle 7 categorie, determinato dal numero dei voti ricevuti).

Infine, il Festival quest’anno, in concomitanza con i 25 anni del CESV, si “sdoppia” in due momenti:

• dal 3 al 6 dicembre alla Camera di Commercio di Messina avrà luogo l’appuntamento con speaker, workshop e tanti ospiti provenienti da tutto il territorio nazionale;

• nei giorni 11 e 12 dicembre l’Agorà delle associazioni presenterà i “Mercatini del Buon Natale” al Municipio di Messina.

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