Palermo 15 novembre 2023 – Domani pomeriggio volantinaggio in centro delle segreterie territoriali di Cgil e Uil Palermo, assieme alle categorie, per informare sulle ragioni delle due giornate di sciopero generale del 17 e del 20.

Si parte alle ore 16 da via Ruggero Settimo, angolo Via Magliocco, per proseguire con un volantinaggio itinerante nell’area intorno a via Maqueda e Teatro Massimo.

“Solleciteremo l’adesione di cittadini lavoratori, pensionati, studenti alla mobilitazione generale contro la manovra del governo che si terrà a Palermo venerdì e che riguarderà in particolare alcuni settori, i servizi pubblici, i trasporti e il mondo della conoscenza– dichiarano Cgil e Uil – Il 17 saremo, a partire dalle ore 9.30, al presidio davanti alla sede dell’Ars, dove arriveranno anche le scuole. A incrociare le braccia saranno per l’intera giornata tutti i settori delle due sigle sindacali che afferiscono a sanità pubblica e privata, enti locali, funzioni centrali, enti pubblici non economici, agenzie fiscali, comparto regionali, igiene ambientale e terzo settore”.

Il 20 per lo sciopero generale di Cgil e Uil di tutti gli altri settori si terrà una manifestazione a Siracusa, con corteo cittadino e comizio in piazza Archimede. Prevista la partecipazione di migliaia di lavoratori da tutte le province. Interverranno i segretari generale di Cgil Sicilia e Uil Sicilia Alfio Mannino e Luisella Lionti. Concluderà il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri.

