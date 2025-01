Ciels Campus (www.ciels.it), Scuola Superiore di Mediazione Linguistica Socio-culturale a ordinamento universitario del gruppo Plena Education, annuncia l’apertura di una nuova sede in Sicilia, grazie alla collaborazione inter-accademica con SSML Palermo, per accrescere le opportunità di studio e formazione di studenti e studentesse in ambito linguistico e di mediazione con diversi indirizzi di specializzazione professionale.

Grazie all’unione delle due realtà, gli studenti avranno la possibilità di viaggiare per studio attraverso il progetto Erasmus+ con più di 65 destinazioni, seguire tirocini formativi in Italia e all’estero, seminari e altre opportunità accademiche, che verranno implementati e aggiornati. L’accordo, inoltre, consentirà agli studenti della sede di Palermo di svolgere periodi di studio e di tirocinio presso una delle sedi CIELS in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

“La volontà di formare giovani ragazze e ragazzi, dando loro tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per renderli dei professionisti specializzati nei settori più richiesti dal mercato, con solide capacità linguistiche e di mediazione, è ciò che sta maggiormente a cuore ad entrambe le nostre istituzioni e il punto d’incontro che ha permesso questa collaborazione. L’obiettivo è quello di creare figure professionali con ampio respiro internazionale” – spiega Simone Borile, Direttore di Ciels Campus.





Nata nel 2010, Ciels Campus è stata la prima realtà in Italia a introdurre fin da subito percorsi di specializzazione in ambito criminologico, manageriale, turistico, pubblicitario, diplomatico e di mediazione, permettendo agli studenti di sviluppare sia competenze linguistiche sia professionali, insieme allo studio di lingue occidentali e afro-asiatiche. Oggi Ciels Campus è presente su tre sedi a Padova, Brescia e Bologna, dove mette a disposizione degli studenti aule, laboratori linguistici e informatici, aule studio, biblioteche, aree mensa e bar/ristoro.

La collaborazione con SSML Palermo (www.mediatorelinguistico.it), Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, con 30 anni di esperienza e punto di riferimento della Sicilia per il mondo della traduzione e dell’interpretariato, è da intendersi nella continuità formativa già offerta da entrambi gli istituti, che si rafforzano reciprocamente in questa unione. Ciels Campus porta, infatti, per la prima volta a Palermo le specializzazioni, rinnovando la proposta formativa, originariamente incentrata esclusivamente in ambito linguistico e introducendo corsi specifici nell’ambito del marketing, della criminologia, del business, della diplomazia e del turismo, settori di grande valore per la Sicilia.

Piani di studio sempre aggiornati e diversi rispetto agli altri atenei, docenti scelti tra esperti accademici e professionisti del settore, laboratori e attività pratiche che si inseriscono nella quotidianità delle lezioni: l’impegno continua a essere quello di formare professionisti che alla fine del percorso possano già entrare agevolmente nel mondo del lavoro.

