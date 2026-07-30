Un’estate ricca di appuntamenti a Ciminna. È un programma, quello dell’Estate Ciminnese 2026, che punta a valorizzare il territorio attraverso un cartellone variegato, capace di mettere insieme musica, cinema, spettacolo, tradizioni popolari, gastronomia e momenti di intrattenimento per tutte le età.

Dopo il Gattopardo Cinefestival, rassegna cinematografica che ha visto protagonisti grandi nomi del cinema e dello spettacolo del calibro di Maria Grazia Cucinotta, Barbara Bouchet, Vanessa Gravina, Ornella Giusto, Stefano Masciarelli, Sergio Friscia e Manila Nazzaro, la fine di luglio sarà dedicata alla Festa degli Emigrati, momento importante per la comunità e per tutti quei ciminnesi che negli anni hanno lasciato il paese senza interrompere il legame con la propria terra. Il 30 luglio è in programma la musica live dei Rhapsody, mentre il 31 luglio la festa proseguirà con una serata dedicata alla degustazione gratuita di prodotti tipici e musica dal vivo.





Agosto entra nel vivo tra cavalli, musica e grandi spettacoli

Il mese di agosto sarà il cuore del cartellone. Il primo appuntamento è fissato per il 2 agosto, alle 21, al Campo Sportivo, con il 1° Spettacolo Equestre, dedicato alle più importanti scuderie siciliane. In programma esibizioni di sbandieratori, carretti siciliani e una sfilata di cavalli, per un evento che unisce spettacolo e tradizione.

Il 4 agosto, alle 21.30 in Piazza Alcide De Gasperi, sarà la volta della musica dei Real Events e della comicità di Mago Plip, mentre il 6 agosto, sempre alle 21.30 e nella stessa piazza, salirà sul palco Povia, cantautore di fama nazionale e vincitore del Festival di Sanremo nel 2006 con il brano “Vorrei avere il becco”.

L’8 agosto Ciminna vivrà la sua Notte Bianca, con fontane danzanti, artisti di strada, la Blue Stars Street Band, un Tributo a Vasco Rossi e a seguire il DJ Set. Una serata pensata per trasformare il paese in un grande spazio di festa e intrattenimento.

L’11 agosto sarà invece dedicato alla musica di Renzo Arbore, con la tribute band Luna Rossa, mentre il 19 agosto spazio alla comicità con Claudione e Vespertino, protagonisti di uno spettacolo di cabaret. Tra gli spettacoli in programma anche quello di Salvo Piparo, con lo spettacolo “ I Beati Tavoli”, che vedrà sul palco anche Margherita Riotta al canto e alla lira Greca.





Dall’illusionismo all’Opera dei Pupi

La fine di agosto continuerà a proporre appuntamenti molto diversi tra loro. Il 23 agosto, alle 21.30 in Piazza Alcide De Gasperi, arriverà l’Illusion Danger Show, con Christian Carapezza, per una serata all’insegna della magia e dello spettacolo.

Il 26 agosto sarà invece dedicato a una delle espressioni più importanti del patrimonio culturale siciliano: l’Opera dei Pupi. L’appuntamento, in programma alle 21.30 alla Villa Comunale, vedrà protagonista l’opera “L’entrata di Angelica a Parigi e le farsette di Nofriu e Virticchiu”, riportando in scena personaggi e atmosfere della tradizione teatrale popolare dell’isola.





A chiudere il calendario, il 28 agosto, sarà il Cuddiruni Fest, appuntamento dedicato a uno dei prodotti della tradizione gastronomica siciliana. Dalle 21.30, in Piazza Alcide De Gasperi, sono previste degustazioni, accompagnate dalla musica dei Golden Notes Street Band, dalle esibizioni di artisti di strada e dal live Tachipirina 500.

“L’Estate Ciminnese rappresenta un momento importante per la nostra comunità – sottolinea il sindaco di Ciminna Vito Filippo Barone – perché attraverso questo programma vogliamo offrire occasioni di incontro, socialità e divertimento, ma anche valorizzare la nostra identità e il patrimonio culturale e tradizionale di Ciminna. Abbiamo costruito un calendario capace di rivolgersi a un pubblico ampio, con appuntamenti musicali, culturali e di spettacolo che potranno attrarre anche visitatori dai comuni vicini”.





“Abbiamo voluto costruire un programma che non fosse soltanto una successione di eventi – spiega il vicesindaco e assessore al Turismo Francesca Leone – ma un vero percorso attraverso le tante identità di Ciminna. Il nostro obiettivo è fare conoscere il paese anche attraverso le sue tradizioni, la cultura, l’enogastronomia e le iniziative capaci di creare attrattività. L’estate rappresenta una grande opportunità per promuovere il territorio e per fare vivere ai visitatori un’esperienza autentica”.

Luogo: Ciminna, CIMINNA, PALERMO, SICILIA

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