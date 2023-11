Si conclude stasera con uno Special dedicato al cinema di John Carpenter, la terza

edizione di Cine Oktober Fest, edizione 2023. Un excursus video-musicale

realizzato in occasione del quarantacinquesimo anniversario dell’uscita statunitense

del film cult “Halloween”(1978), chiuderà all’Urban Center e al Biblios Cafè

quella che per molti è stata la manifestazione più ricca di veri e propri documenti

storici della cinematografia mondiale. Una terza edizione impegnativa, “titanica” –

come la definisce il direttore artistico Giuseppe Briffa, per quanto riguarda i mezzi, i

tempi e le risorse impiegate, ma che “ mi ha permesso comunque – ha dichiarato

Briffa – di mettere a punto un programma di ampio respiro in tutte le sezioni

trattate”. Che sono state definite su quattro linee direttrici: Scandinavian,

Anniversary, Silent ImAge e Post-Horror Wave.

Diversi e intensi sono stati gli incontri organizzati nel contesto della manifestazione,

primo fra tutti quello con Remo Romeo, fondatore nel 1995 del Museo del Cinema

di Siracusa e che oggi guarda con occhio vigile alla conservazione dell’inestimabile

quantità di reperti storici consegnati al Comune di Siracusa in quello che è il nuovo

museo a lui dedicato nell’antica chiesa dei Cavalieri di Malta. A Giuseppe Briffa,

Remo Romeo ha più volte mostrato la sua gratitudine per avere speso tutto il suo

impegno e dedizione nell’allestimento della mostra permanente, ora affidata alla Pro-

Loco di Siracusa.

Altro momento di condivisione e grande partecipazione è stato con la scuola media

Quasimodo di Floridia; ai ragazzi, attenti e preparati, è stata offerta un’intensa e

dettagliata lezione sulla storia del cinema, da Giuseppe Briffa e Ludovico Leone, vice

presidente dell’associazione Post-Cinema che rappresenta la struttura portante del

Cine Oktober Fest.

“La cosa che mi premeva di più e credo la più apprezzata – ha commentato oggi

prima della serata finale Giuseppe Briffa – è stata la scelta di lanciare per la prima

volta una corrente di per sé contradditoria come il Post-Horror, che resta un

diamante grezzo e poco comprensibile tutto da approfondire”. Perché, lo spiega

ancora Briffa, “ quando si butta sul tavolo un nuovo format o come in questo caso

una nuova corrente cinematografica sostenendo presuntuosamente che sia l’ultima

avanguardia che la settima arte stia offrendo da 23 anni a questa parte, qualche

rischio sicuramente si corre”.

E già si pensa alla quarta edizione 2024. “Vorrei trattare – annuncia Briffa – gli

angoli remoti del globo, come la Malesia, l’Iran o l’Islanda e omaggiare il nostro

ormai storico Gotico e Macabro italiano che tanto ci manca. Penso ad Avati, Bava,

Fulci, Fellini, quest’ultimo poco noto al grande pubblico per le sue indubbie virate

nel regno esoterico ed oscuro: perché, come nel mio slogan e sempre più convinto, Il

Cinema del Passato è il nostro Futuro”.

Oggi 31 ottobre, come accennato in apertura, l’ultimo doppio appuntamento con il

Cine Oktober Fest all’Urban Center, alle 21 con The Cinema of John Carpenter:

un excursus filmografico su uno dei più grandi outsider della storia del cinema

hollywoodiano della seconda metà del Novecento. Un Maestro, un uomo che ha

sovvertito le leggi del cinema – come si legge nelle note diffuse da Post-Cinema –

cambiando la forma da cui attingeva – fra cui Hitchcock, Ford, Segal – e che

nonostante il suo continuo ed incessante andar contro l’establishment è riuscito a

diventare mitologico nelle sue semplici ed immersive visioni di un mondo controllato

dal capitalismo. La peculiarità dell’opera carpenteriana è anche nella sua duale

funzione: di regia e composizione elettronica della synthwave per eccellenza.

Stasera si affronteranno nove capolavori del Maestro con introduzioni, contributi

editati ad hoc e musicati dal vivo come egli stesso propone nei suoi concerti in tutto il

mondo .

Alle 23, a seguire, Halloween- La notte delle streghe (1978): in occasione del

45esimo anniversario dell’uscita di un film considerato un’icona per le sue

caratteristiche minimali e radicali nella forma stilistica. Girato in modo semi-

indipendente, l’opera di Carpenter resta una pietra miliare della settima arte nel

cinema di tutti i tempi.

Musicazione dal vivo con Noemi Barbera, Chiara Pino e Ludovico Leone.

Cine Oktober Fest ha partecipato con un focus sulla Scandinavia al Nordic Festival –

I Boreali e la casa editrice Iperborea, che si è svolto all’Urban Center dal 27 al 29

ottobre, proponendo quattro pellicole stra-ordinarie firmate da Roy Anderson,

Joachin Trier, Ingmar Bergman, Carl Theodor Dreyer e Ari Asher.

Hanno partecipato con letture e brevi performances teatrali gli attori dell’associazione

culturale V.A.N. ( Verso Altre Narrazioni), Ornella Matranga e Riccardo Rizzo, che

contribuiscono con il loro impegno a rendere più ricca e produttiva d’idee la Post-

Cinema che oggi si regge – oltre che in autonomia e in autofinanziamento – sul

contributo di giovani colti e volenterosi, tra i quali Claudio Pavia, grafico,

Gianandrea Cama per la ricerca di sponsor e finanziamenti, e Davide Carnemolla

per la critica.

L’evento cinematografico siracusano è ideato e diretto da Giuseppe Briffa, presidente

di Post-Cinema e dal vice presidente Ludovico Leone (musicista, graphic designer e

regista indipendente); Cine Oktober Fest è patrocinato dal Comune di Siracusa in

partnership con Siracusa Città educativa, Urban Center e Biblios Cafè Ortigia con la

insostituibile collaborazione di Paola Tusa.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.