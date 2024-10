Venerdì 4 ottobre dalle 16 alle 18 alla scuola Thomas More in via delle croci 6 si terrà la prima lezione a porte aperte di Travel on Set, il nuovo corso dedicato al mondo della cinematografia e della produzione che si svolgerà a scuola da ottobre a maggio in esclusiva per la Sicilia Occidentale.

Alla lezione parteciperanno gli acting coach che seguiranno i ragazzi in questo percorso di formazione: Luigi Maria Rausa, Diplomato all’Accademia dei Filodrammatici di Milano e alla scuola del Teatro Biondo di Palermo e protagonista, tra gli altri, del film “Spaccaossa” di Vincenzo Pirrotta e in questi giorni sul piccolo schermo nella fiction “I Fratelli Corsaro” e l’attrice e docente di teatro Alessandra Falanga che ha studiato all’accademia Teatro Azione di Roma e calcato i palcoscenici del Teatro della Cometa a Roma, del Teatro Erba a Torino, del Teatro Garibaldi a Ragusa e tanti altri. Sarà presente anche l’attrice palermitana Denise Sardisco, referente di Travel on Set e tutor dei ragazzi.

Il progetto Travel on Set è un progetto innovativo, ideato dalla produttrice Ermelinda Maturo, che ha già ricevuto il patrocinio dell’Accademia Pontificia di Teologia del Vaticano per il suo alto valore educativo e sociale: si propone, infatti, di avvicinare i giovani al mondo del cinema attraverso un percorso formativo sperimentale unico nel suo genere, che abbraccia tutte le fasce scolastiche, dalle elementari alle superiori. Il percorso prevede lezioni di recitazione, regia, produzione cinematografica, dizione e doppiaggio, tenute da esperti del settore. I partecipanti avranno anche l’opportunità di contribuire alla realizzazione di una serie tv educativa che avrà come temi l’amicizia, le relazioni, la salute mentale e l’educazione.

La Scuola Thomas More di Palermo, scuola paritaria bilingue con un approccio educativo innovativo, si conferma così un polo d’eccellenza per l’educazione internazionale in Sicilia.

Luogo: Scuola Thomas More, Via delle croci , 6, PALERMO, PALERMO, SICILIA

