Cinema e teatro, Cefalù diventa vetrina delle arti con il “Mondello Arte Expo”

di Press Service

07/09/2026

Aurora (Rori) Quattrocchi, Stefania Blandeburgo e Valeria Patera sono state insignite del Premio alla Carriera nell’ambito del Premio Internazionale “Mondello Arte Expo” – Cine/Teatro Festival, svoltosi il 29 agosto allo Spazio Eventi Bastione di Cefalù. Tre riconoscimenti destinati ad altrettante protagoniste che, con percorsi differenti, hanno lasciato un segno nel mondo dello spettacolo. Particolare rilievo ha assunto l’omaggio ad Aurora Quattrocchi, vincitrice del David di Donatello 2026 come migliore attrice protagonista per “Gioia mia” di Margherita Spampinato.

Nel corso della cerimonia sono stati inoltre assegnati i Premi Speciali a Domenico Ciaramitaro, Luigi Facchino, Manfredi Di Liberto e Alessio Barone, mentre Walter Greco ha ricevuto il Premio Giovane Promessa: una scelta che ha affiancato ai percorsi consolidati lo sguardo rivolto al futuro.





La manifestazione, ideata e presieduta dall’artista Maurizio Lucchese, si è avvalsa della direzione artistica dell’attore Tommaso Gioietta e della conduzione di Antonella Giotti. L’incontro tra la storia del “Mondello Arte Expo” e la prima edizione del Cine/Teatro Festival ha trasformato Cefalù in una vetrina delle arti visive e sceniche, celebrando talento, creatività e impegno culturale.

La serata è stata impreziosita dall’intervento di Giuseppe Maurizio Piscopo, che alla fisarmonica ha eseguito composizioni ispirate al romanzo “La figlia di Don Fofò”. Fotografo ufficiale Davide Bandolo.

Luogo: BASTIONE & COSTANZA | Bastione Cefalù | Caffè Letterario, Piazza Francesco Crispi, 13, CEFALU’, PALERMO, SICILIA

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