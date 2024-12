Saranno l’attrice Benedetta Porcaroli (Baby, 18 regali, La scuola cattolica) e la scrittrice e sceneggiatrice Barbara Alberti, le ospiti del prossimo appuntamento “Cinema, Storia & Società” nell’ambito dei Progetti Scuola ABC.

Giovedì 5 dicembre, al Cinema Adriano di Roma, Giovanna Pugliese (Coordinatrice dei Progetti Scuola ABC) e Dina Giuseppetti (Assessorato Scuola Formazione e Lavoro di Roma Capitale) introdurranno ai ragazzi delle Scuole Superiori la proiezione del film di Paolo Zucca “Vangelo secondo Maria” tratto dal romanzo della Alberti e interpretato dalla giovane attrice romana e da Alessandro Gassmann.

Al termine, in un incontro moderato dal giornalista e critico cinematografico Federico Pontiggia, la Porcaroli e la Alberti risponderanno alle domande degli studenti sulla genesi del film che racconta Maria non più come spettatrice, ma come coraggiosa artefice della propria esistenza

Maria è una ragazzina di Nazareth. Come donna tutto le è proibito, anche imparare a leggere e scrivere. Ma lei sogna libertà e sapienza. Alla sinagoga si entusiasma per le storie della Bibbia, come don Chisciotte coi romanzi d’avventura. Dall’audacia dei profeti ha imparato la disobbedienza, sogna di scappare su un asino e scoprire il mondo. Trova in Giuseppe un maestro e un complice. Il loro matrimonio è casto, un paravento, mentre lui segretamente la istruisce, preparandola alla fuga. Ma ecco un ostacolo imprevisto: Maria e Giuseppe si innamorano. Stanno per abbandonarsi alla passione, quando l’angelo dell’annunciazione rovina tutto. Il piano di Dio e quello di Maria non coincidono affatto.

I Progetti Scuola ABC sono promossi dalla Regione Lazio con Roma Capitale e sono tra le azioni strategiche della nuova programmazione FSE+ 2021-2027 della Regione Lazio. L’iniziativa è curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura e realizzata da Zètema Progetto Cultura, in partenariato con Giornate degli Autori, Cinecittà e la Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura.

Luogo: Cinema Adriano, ROMA, ROMA, LAZIO

