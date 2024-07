Your browser does not support the video element.

Si prepara al gran finale il Marettimo Italian Film Fest, il festival dedicato al cinema italiano e al mare, alla quinta edizione, che ha trasformato l’isola di Marettimo in un palcoscenico a cielo aperto di incontri, talk e dibattiti, spettacoli e proiezioni con i grandi protagonisti del cinema nazionale. Ma anche un connubio con l’enogastronomia tipica, volano economico che ben si sposa con il cineturismo.

L’appuntamento è organizzato dall’Associazione culturale SoleMar-Eventi con il contributo dell’assessorato al turismo della Regione Siciliana e del Ministero della cultura e Poste Italiane.

Ieri, giovedì 18 luglio l’omaggio a Massimo Troisi nel 30° anniversario de “Il Postino”, con la proiezione del film capolavoro, diretto da Michael Radford, e l’intervista di Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher all’attrice Maria Grazia Cucinotta, che ha raccontato con viva emozione aneddoti e curiosità di quei momenti per lei indelebili. “Devo tutto a Massimo, non avrei mai immaginato che ne sarebbe scaturita tanta notorietà che mi sono ritrovata, giovanissima, a gestire da sola, e neppure lui che, essendosene andato proprio alla fine delle riprese, non ha potuto godere di tanto successo. Massimo ha lasciato in questa pellicola tanti piccoli messaggi, veri, semplici, che arrivano al cuore, attraverso un linguaggio semplice, senza maschera, lui era così. E’ come una magia: il Postino non è solo un bel film, c’è qualcosa di più dentro, c’è Massimo dentro. Che continua ad esserci e ad emozionare, non solo qui in Italia. Sono trent’anni della mia vita, che giro il mondo – continua l’attrice – e ogni giorno qualcuno mi chiede de Il Postino e di Massimo, anche i ragazzini, i giovani, una cosa che mi sorprende e allo stesso tempo mi rende felice perché è un modo per dirgli grazie, perché senza questo film io non sarei qui a parlarne. È stato un successo talmente grande, infinito, che solo ora me ne sto rendendo conto. Lì per lì è stato tutto inaspettato, ho finito di girare il film e il giorno dopo si è addormentato e non si è più svegliato. Sono rimasta da sola, senza nessun tipo di esperienza, a portare avanti qualcosa che era più grande di me, perché non ero preparata, soprattutto ad un successo così internazionale. Sono arrivata a Los Angeles dove il film è stato candidato come film americano di lingua straniera, in concorso con tutti gli altri film americani, per cui mi sono ritrovata a fare una promozione in giro tra tutte le star statunitensi di quell’anno, protagoniste di Balla coi lupi o I soliti sospetti, che sapevano sicuramente gestire il successo, a differenza mia”. Un racconto denso, quello della Cucinotta, arricchito dagli intermezzi musicali della cantante e musicista Rita Forte, che ha emozionato la folta platea di Marettimo, in standing ovation per il brano My Way di Frank Sinatra.

Grande successo dell’iniziativa “Monster Chef”, ideata dallo chef Peppe Giuffrè che ha coinvolto i ristoratori marettimari in una gara coinvolgente in cui hanno creato un piatto, utilizzando un ingrediente segreto.

Il programma di oggi, venerdì 19 luglio con le interviste a Maria Grazia Cucinotta e alla regista Giuliana Gamba

Alle ore 19 allo Scalo di mezzo il talk “Il cineturismo”, con la partecipazione di Nicola Tarantino, direttore della Film Commission Sicilia, Ivan Ferrandes di Filming to West Sicily, Fabio Corsini della Film Commission Palermo. Interviene Sergio D’Arrigo, storico del cinema. Si prosegue alle 21.30 allo Scalo nuovo con il talk “La magia del backstage”: Maria Grazia Cucinotta a tu per tu con il make up artist Pietro Tenoglio, con gli intermezzi musicali di Rita Forte. Alle 22 “Marettimari nel mondo”, intervista con la regista Giuliana Gamba, condotta da Giordano Bruno Guerri e Alessio Orsingher che presenta il docufilm “Era scritto sul mare”, dedicato ai pionieri italiani che hanno cercato fortuna in America.

Sabato 20 il gran finale, la cerimonia di consegna dei Premi Stella Maris

Sabato 20 luglio alle 18, allo Scalo nuovo, la sfilata “Il mare in passerella”: i bambini di Marettimo, piccole star, sfilano in riva al mare con il coordinamento di Monica Montanti, la musica dal vivo di Alberto Anguzza e il dj set di Alfredo Li Voti. Alle 21.30 riflettori accesi sulla serata finale, condotta da Pierluigi Diaco, con il Premio Stella Maris, assegnato alle fiction di maggior successo, agli attori più noti, ai personaggi dell’anno, alla carriera. Tra gli ospiti attesi, Giancarlo Giannini, Giuseppe Zeno, Anna Safroncik e le attrici Federica Pagliaroli, Denny Mendez, il produttore di Palomar Francesco Beltrame. Gran finale con la musica degli Audio 2.

