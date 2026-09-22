Cinque giovani velisti siciliani rappresenteranno la VII Zona FIV Sicilia al Campionato Italiano delle Zone 2026, in programma a Gaeta dal 1° al 4 ottobre. La squadra è stata selezionata al termine del Raduno Tecnico Zonale Under 23, organizzato dalla VII Zona dal 18 al 20 settembre a Palermo.

Tre giornate di lavoro tra teoria, tecnica e prove in mare, svolte presso la sede della Canottieri Palermo, con la collaborazione della Lega Navale Italiana di Palermo, dello Yacht Club del Mediterraneo e del Cus Palermo. Gli atleti si sono confrontati a bordo dei Platu 25, in un percorso pensato per prepararli alla formula del Campionato Italiano delle Zone, che coinvolge i Comitati di Zona della Federazione Italiana Vela in una competizione a squadre sulle imbarcazioni Match 25.





Il raduno ha rappresentato anche un momento di formazione per i giovani velisti e per lo staff tecnico, con giornate di lavoro ad alta intensità che hanno portato alla definizione della squadra siciliana.

Il progetto, fortemente voluto dal presidente della VII Zona Giuseppe Tisci, è stato aperto agli Under 23 nell’ottica di un percorso di formazione continua e di avvicinamento a una competizione nazionale a squadre.





Importante il supporto del consigliere nazionale FIV responsabile della attività giovanile Domenico Foschini, dei formatori Riccardo Spanu e Giuseppe Lallai, del tecnico zonale Ernesto Martinez e degli istruttori zonali Francesco Di Lorenzo e Fabio Aiovalasit. Alle attività hanno collaborato anche aspiranti istruttori e volontari.

A Gaeta, per la VII Zona Sicilia, scenderanno in acqua Cecilia Bollo (CN Nic Catania), Alfredo Salerno (CCRL), Federico Benfante (CCRL), Valerio Toscano (CN Nic Catania) e Laura Machì (Isola del Vento).

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