Il Circolo Artistico Città di Palermo, fondato nel 1882, con il presidente dott. Marcello Palermo, organizza un pomeriggio speciale in musica per le feste natalizie. Il 18 dicembre alle 19.00 si realizzerà un nuovo evento all’insegna della buona musica, con il concerto “Favole in Musica”. Continua così il ciclo delle attività all’interno del Circolo che porta la firma della direzione artistica della professoressa Elvira Maiorca Italiano, la collaborazione artistica Alexandra Geraci, la segretaria Domenico Ruisi.

Protagoniste della serata saranno Floriana Sicari, soprano e docente di arte scenica presso il Conservatorio di Messina, e Maria Sicari, pianista, direttrice d’orchestra e compositrice. Il programma musicale offrirà un percorso tra celebri melodie del repertorio classico e moderno, spaziando tra brani tratti da opere, musical e colonne sonore indimenticabili, per poi concludere con canti natalizi.

A seguire, la tradizionale cena con due primi piatti e il dolce. Un’occasione imperdibile per vivere una serata all’insegna dell’arte, della cultura e dell’amicizia.





