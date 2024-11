Il Circolo Artistico Città di Palermo, fondato nel 1882, con il presidente dott. Marcello Palermo, organizza un pomeriggio speciale in musica. Il 13 novembre alle 18:30 si realizzerà un nuovo evento all’insegna della buona musica, con il concerto “Pomeriggio Musicale”. Continua così il ciclo delle attività all’interno del Circolo che porta la firma della direzione artistica della professoressa Elvira Maiorca Italiano, la collaborazione artistica Alexandra Geraci, la segretaria Domenico Ruisi.

Protagonista della serata sarà Mariantonietta Campo, giovane talento di Castelbuono, chitarrista e cantante prossima alla laurea presso il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo. Mariantonietta ha alle spalle un percorso di studi ricco e appassionato: ha iniziato a studiare chitarra da bambina e ha affinato le sue capacità sia in Italia che all’estero, partecipando a un Erasmus a Barcellona e collaborando con l’Orchestra a plettro del Conservatorio di Palermo. Grazie alla sua dedizione, è ormai una presenza affermata in concerti e rassegne musicali.

Il programma della serata include un repertorio variegato, dal fascino della musica sudamericana con “Modinha” di C. Machado, alla potenza emotiva di “Back to Black” di Amy Winehouse, passando per classici italiani come “Nuovo Cinema Paradiso” di Ennio Morricone e la vivacità della Tarantella napoletana.

Un evento in un’atmosfera accogliente e ricca di cultura. A seguire, sarà servita una cena per concludere la serata in compagnia.

info e prenotazioni, messaggio whatsapp al 380 908 7129





