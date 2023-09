Cirillo: “Stucchevoli attacchi alla DC sulla campagna acquisti”

18/09/2023

“Capisco la sorpresa di tanti nel vedere migliaia di persone partecipare con entusiasmo al Congresso Regionale della Democrazia Cristiana, ma è incredibile come ci possa essere qualcuno che si ostini a mistificare la verità facendo stucchevoli attacchi sulla campagna acquisti della Democrazia Cristiana”. Lo dichiara il segretario regionale della Dc, Stefano Cirillo.



“Non abbiamo che da offrire passione e ideologia, impegno e partecipazione e chi viene con noi sa che può contare solo su questo. A cominciare dalla Sanità abbiamo chiesto al presidente Schifani di scegliere i migliori per capacità e competenze e desideriamo applicare lo stesso metodo in ogni occasione possibile – prosegue -. Ci affidiamo totalmente alla autorevolezza ed esperienza del governatore. Allo stesso tempo saremo rispettosi degli equilibri del Centrodestra, ma determinati a recuperare tutti coloro che fino ad oggi non si sono sentiti rappresentati e vedono nella Democrazia Cristiana un partito capace di riformarsi a tutela dei valori di ogni siciliano. La velocità con cui cresce la Democrazia Cristiana impone un’attenzione massima e darà spazio, al suo interno, solo a chi è rispettoso delle regole del vivere civile e della legalità. Rispettando questi principi, tutti coloro che lo desiderano, sono benvenuti a partecipare alla vita politica, al servizio del bene comune”, conclude.

