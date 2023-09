Si rivela fruttuoso l’incontro tra la Cisl Fp e il sindaco della città metropolitana di Messina Federico Basile. Questa mattina il segretario generale Giovanna Bicchieri e il responsabile del terzo settore Antonio Rodio hanno infatti incontrato il primo cittadino per avere certezze in merito alla proroga delle gare d’appalto relative ai servizi assistenziali per disabili nelle scuole della provincia. Gare che riguardano il servizio igienico-sanitario, il trasporto disabili e le importantissime figure degli Asacom. “Abbiamo ottenuto dal sindaco Basile, che ha dimostrato grande sensibilità, un impegno fermo per i disabili, le loro famiglie e per i lavoratori, alcuni dei quali ancora in disoccupazione ed altri senza stipendio dal mese di giugno. In particolare il sindaco Basile – aggiungono i rappresentanti della Cisl Fp – si è assunto l’onere di finanziare la proroga tecnica a partire dal 13 settembre alla ditta uscente del servizio trasporto e igienico sanitario nelle more della definizione delle relative gare d’appalto, che sarà effettuata il 21 di settembre. Per quanto invece attiene la gara relativa al Servizio scolastico Asacom la proroga tecnica riprenderà il 19 e sarà sempre affidata alla Ditta uscente. L’espletamento della gara per Servizio scolastico Asacom è previsto per il 22 settembre”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.