Nella giornata di ieri, il gruppo Forza Italia presso la Città Metropolitana di Palermo, ha incontrato una delegazione di Confcooperative Sicilia per affrontare le gravi criticità legate ai ritardi nei pagamenti dovuti alle ditte accreditate per i servizi erogati.





Dall’incontro è emerso un quadro estremamente preoccupante: le cooperative sociali, impegnate nei servizi ASACOM, SIAM e trasporto scolastico, hanno assicurato con continuità e senso di responsabilità l’assistenza a oltre 1.700 utenti fragili, impiegando circa 1.200 lavoratori, per l’intero anno scolastico appena concluso. Tuttavia, non è stato ancora erogato alcun pagamento, se non qualche risorsa estremamente esigua ,per le attività svolte.





Nonostante le gravi difficoltà, le cooperative hanno continuato a garantire la retribuzione dei propri dipendenti, rispettando pienamente gli obblighi contrattuali e i disciplinari di servizio. La tenuta economica di queste realtà è ora al limite, e il rischio di un tracollo imminente potrebbe compromettere gravemente l’avvio del prossimo anno scolastico 2025/2026, con pesanti ripercussioni sul piano sociale.





I Consiglieri , evidenziando che si tratta di servizi rivolti a cittadini in condizioni di fragilità – una priorità assoluta per il gruppo Forza Italia – chiedono con urgenza interventi concreti e tempestivi. In particolare, sollecitano l’attivazione immediata di un polmone di liquidità con un anticipo urgente delle somme per garantire la sopravvivenza delle cooperative e assicurare la continuità dei servizi, scongiurando così una crisi sociale senza precedenti.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.