La situazione degli ascensori guasti nel Municipio di Palermo è diventata un problema significativo che impatta gravemente gli abitanti del quartiere, soprattutto anziani e persone con disabilità. Questo disagio è stato messo in evidenza recentemente in un’intervista con Marco Figuccia, consigliere della V circoscrizione di Palermo, e Giuseppe Provenzano, membro del Comitato per i diritti dei cittadini.

Marco Figuccia ha descritto la situazione come “paradossale”, sottolineando che il problema degli ascensori non funzionanti persiste da oltre un anno, a causa di un contratto non rinnovato con la ditta di manutenzione. Ha espresso la sua frustrazione per l’inattività dell’amministrazione comunale nel risolvere questo problema, che non solo riguarda la V circoscrizione, ma è un fenomeno diffuso in tutta la città di Palermo.

Queste difficoltà creano notevoli problemi per i cittadini, in particolare per coloro che hanno esigenze speciali. Il Consigliere Figuccia ha anche fatto riferimento alla possibilità che l’amministrazione comunale sia distratta da altri eventi, come l’organizzazione del prossimo Gay Pride, anziché concentrarsi sulle questioni immediate che affliggono i residenti.

