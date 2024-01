Il 2023 è stato un anno in cui gli italiani hanno dato priorità a ordine e pulizia, sia dentro che

fuori. È quanto emerge dai dati raccolti da ProntoPro, il marketplace di riferimento per i

servizi professionali che mette in contatto domanda e offerta, che evidenziano come, nel

corso dell’anno, le richieste degli utenti si siano orientate principalmente verso servizi

dedicati al benessere psicofisico e alla casa. Ai primi posti infatti troviamo lo psicologo,

seguito dalle imprese di pulizie, ma cosa è successo in Sicilia?

I servizi più richiesti in Sicilia nel 2023: la Top 10

Secondo i dati raccolti da ProntoPro.it, anche in Sicilia i servizi più richiesti del 2023 sono

stati lo psicologo, le imprese di pulizie e l’autista privato, ma la regione vede al quarto posto

il transfer per l’aeroporto, che nella Top 10 nazionale non trova spazio; un probabile

sintomo, questo, dei collegamenti ridotti tra numerose località turistiche dell’isola e i

principali terminal regionali. A metà classifica si piazzano, invece, installazione

condizionatori, personal trainer e ditta traslochi.

Novità nella Top 10 siciliana, rispetto a quella nazionale, le richieste per i professionisti

specializzati nelle pulizie domestiche e nel catering, rispettivamente all’ottavo e al nono

posto, che superano il numero delle ricerche di idraulici, al quarto posto della classifica

nazionale e al decimo di quella regionale.

La regione, pur evidenziando qualche specificità, conferma quindi a grandi linee il trend

nazionale, che vede una classifica composta per metà da servizi dedicati alla manutenzione

e alla cura della casa.

A livello regionale, le richieste di servizi sono più o meno omologhe in tutte le province,

unica voce fuori dal coro è la provincia di Palermo, che vede al nono posto della classifica gli

osteopati, che non trovano spazio nella Top 10 complessiva dell’isola e in quella provinciale

scalzano i servizi di catering.

Le previsioni per il 2024: aumenteranno le richieste di psicologi e professionisti del mondo

edile (e il merito è dei Bonus)

Ma quali saranno i servizi più richiesti nel 2024 a livello nazionale? Analizzando i dati delle

ultime settimane dell’anno, si nota che alcuni servizi hanno subìto un picco nelle richieste in

concomitanza della conferma da parte del Governo di alcuni bonus che resteranno validi

durante il prossimo anno. Sulla base di queste osservazioni, gli esperti di ProntoPro

ritengono che si tratti di spie che potrebbero preannunciare i trend del 2024. È il caso dello

psicologo che secondo il portale resterà un servizio molto desiderato anche nel prossimo

anno: le ricerche hanno avuto un picco del 14% durante la prima settimana di novembre,

quando è stato annunciato il rinnovo del Bonus Psicologo.

Il Bonus Barriere Architettoniche, in vigore fino al 31 dicembre 2025, spingerà invece

soprattutto la sostituzione delle finestre — un servizio che su ProntoPro, con l’annuncio del

bonus a novembre, ha visto un incremento del +15% rispetto al mese precedente — e delle

porte (+31% a novembre, contro un calo medio mensile del 2% registrato nel corso del

2023).

A crescere, con la conferma del Sisma Bonus, sono invece le richieste di preventivi per

interventi antisismici, come la progettazione strutturale che coinvolge ingegneri e architetti:

a settembre 2023 si è assistito a un calo importante delle ricerche per questi interventi (-

41% rispetto al trimestre precedente), ma a novembre il portale ha registrato una risalita

delle richieste di un +18% rispetto a settembre.

Anche il Bonus Ristrutturazioni, per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, ha

alimentato le ricerche di professionisti del settore edile: se per tutto il 2023 le richieste per il

servizio di ristrutturazione casa hanno registrato una decrescita media del 5%, a novembre

si è registrato un +11%.

