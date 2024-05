Sarà un maggio all’insegna del rispetto della natura sulle alte Madonie, grazie all’Associazione Plastic Free che sabato 18 maggio da appuntamento a Piano Battaglia per un’attività di pulizia ambientale del pianoro e del sottobosco, dopo lo scioglimento delle ultimissime chiazze di neve primaverili, cadute quest’anno fuori stagione.

Primo evento organizzato dopo la firma del Protocollo d’intesa stipulato tra il Comune di Petralia Sottana e Plastic Free, tappa di avvicinamento per centrare l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di preservare l’ambiente dall’inquinamento da plastica e ambire al riconoscimento di Comune Plastic Free entro il prossimo triennio.

“Abbiamo accolto con entusiasmo il progetto Plastic Free e daremo il nostro supporto per lo sviluppo di queste attività di volontariato sul territorio madonita. Ciò sia perché le riteniamo utili al miglioramento dell’ambiente circostante, sia perché riteniamo fondamentale lo sviluppo di un forte senso civico nelle nuove generazioni. Grazie alla partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni locali e a un sempre più attento controllo del territorio vogliamo centrare questo obiettivo”. Ha dichiarato Pietro Polito, Sindaco di Petralia Sottana.

Un evento che inizierà alle 10:30, con appuntamento davanti al Rifugio Marini, e che vede coinvolte diverse associazioni e attività locali, tra cui l’Associazione pro Piano Battaglia e Madonie, che dal 2011 è promotrice di diversi progetti e percorsi volti a promuovere la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale come opportunità per il rilancio del sistema montagna, non solo come memoria storica, ma soprattutto come risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio.

“L’Associazione pro Piano Battaglia e Madonie è un gruppo di amici che condividono lo stesso amore e che, attraverso azioni concrete come la raccolta plastica stagionale, hanno l’obiettivo di rendere questa perla rara sempre più bella, accessibile a tutti e sostenibile”. Sostiene Manfredi Ziino, Vice Presidente dell’Associazione pro Piano Battaglia e Madonie e Referente Plastic Free per il Comune di Petralia Sottana.

L’iniziativa, oltre ad avere il patrocinio del Comune di Petralia Sottana e dell’Ente Parco delle Madonie, vede coinvolte in qualità di partner la società AMA – rifiuto e risorsa, che si occupa della gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel comprensorio delle alte Madonie, e Palermo Energia, società che gestisce gli impianti di risalita a Piano Battaglia, che ha predisposto un ticket promozionale per l’utilizzo della seggiovia al costo di € 4,00 per tutti i partecipanti alla raccolta plastica del 18/05/2024.

La partecipazione è gratuita e volontaria, ed è possibile inscriversi fino alle ore 9:30 del 18 maggio accedendo al link

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/7676/18-mag-petralia-sottana

La raccolta rifiuti durerà circa 2 ore e al termine ci sarà la possibilità di degustare alcune prelibatezze madonite presso il Ristoro dello Scoiattolo e il Rifugio Marini, partner dell’iniziativa.

Luogo: Piano Battaglia, Piano Battaglia, PETRALIA SOTTANA, PALERMO, SICILIA

