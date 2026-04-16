Ha messo a confronto esperti di fama nazionale e internazionale e ha riscosso grande successo. Il 17°convegno Palermo Chest & Allergy Forum, promosso da Cicacongress e presieduto dal Dott. Giuseppe Valenti, medico dell’Asp di Palermo specializzato in allergologia e immunologia clinica e in malattie dell’apparato respiratorio, ha ricevuto gli apprezzamenti di tutti i partecipanti.

Al centro del confronto scientifico, con il responsabile Giuseppe Paglino, il 10 e 11 aprile, le forme gravi di asma bronchiale, la rinosinusite cronica con poliposi nasale, la BPCO, la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) e le infezioni polmonari; l’orticaria cronica spontanea, la dermatite atopica e le allergie alimentari.





Clinici e specialisti hanno indossato le vesti di moderatori e hanno introdotto i relatori sul palco e i discussant in platea. Un confronto diretto che ha messo in evidenza pratiche e strategie.

“Insieme a tanti colleghi di valenza nazionale e internazionale, in questi due giorni a Palermo, abbiamo discusso di malattie allergiche e respiratorie – ha commentato il dottor Giuseppe Valenti -. Si è parlato di malattie respiratorie come l’asma grave. Tanti pazienti oggi possono vincere la malattia grazie alla presenza di anticorpi monoclonali, così come per la poliposi nasale. Pazienti che erano destinati ad un intervento chirurgico, oggi hanno la chance della terapia medica. Si è parlato di Bpco e apnee notturne che coinvolgono una grandissima fetta della popolazione. Anche in questo caso abbiamo terapie efficienti. L’attenzione si è focalizzata sulla diagnosi e i trattamenti adeguati. Il convegno ha permesso a esperti, arrivati anche da lontano, di condividere le loro esperienze e le loro conoscenze”.





Intervista video al Dott. Giuseppe Valenti: https://youtu.be/D86VDdXZecM

Luogo: Hotel La Torre, via Piano di Gallo, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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