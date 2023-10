Lo scorso 30 settembre, con inizio alle ore 10.00, si è svolto a Siracusa,

presso la Camera di commercio, un convegno organizzato da CNA

Autoriparazione Sicilia. Un momento di confronto sul futuro di questo

importante segmento produttivo con un focus dedicato alla normativa che

disciplina i centri di controllo privati. All’iniziativa presenti oltre cento

imprese, tra officine e centri di revisione. Durante i lavori si sono

susseguite le relazioni dei dirigenti Cna e dei rappresentanti Istituzionali.

L’introduzione è stata affidata al Presidente Regionale di CNA

Meccatronici, Domenico Messina. Forte interesse in sala rispetto

all’impatto che l’auto elettrica è destinata a sortire, da qui a qualche anno,

sull’intera filiera dell’automotive e sulle ripercussioni che le nuove

tecnologie avranno sul mondo dell’autoriparazione. Grande

preoccupazione inoltre è stata espressa da CNA sui temi dei centri di

revisioni, con il Responsabile Regionale Francesco Cuccia che ha

sottolineato in particolare “gli effetti che il DM 446 del 2021 potrebbe

avere da qui a poco su moltissimi centri di revisione”. L’intervento

dell’on. Gaetana Russo, componente della XI Commissione Trasporti , che

ha provato a tranquillizzare la platea, riferendo di un possibile

provvedimento del legislatore per calmierare gli effetti negativi del

decreto. Ha concluso l’assise il Presidente Nazionale CNA Meccatronici,

Francesco Circosta.

