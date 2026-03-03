Domenica 8 marzo, dalle 10.30 alle 16.00, nel cortile del Ma Catania, arriva per la prima volta in Sicilia il “soft clubbing”, il format che sta rivoluzionando il modo di vivere la musica e la socialità. Si parte con la colazione, si prosegue con il brunch, si balla con un espresso in mano.

Si definisce “clubbing consapevole” ed è il nuovo trend che ha già conquistato le principali città europee. Da Berlino, a Londra, New York e Milano, arrivando anche in Sicilia, con la città di Catania a fare da apripista. “L’idea è quella di espandere l’esperienza del clubbing, irradiandolo delle energie del mattino e lasciando che corpo ed emozioni si liberino in un ambiente sano e consapevole” dice Fernando Gioeni, promotore dell’iniziativa che coinvolge un numeroso gruppo di dj catanesi.





“Come spesso accade quando si parla di musica e soprattutto musica da discoteca, il Ma Catania ci ha aperto le porte, ma in una veste più consona e da “daywear” potremmo dire, quindi si ballerà in cortile. Start alle ore 10.30 fino alle 16.00”. Il profumo del caffè si mescola ai bassi, le luci naturali sostituiscono gli strobo, la pista si anima mentre la città fa colazione.

Il concetto è semplice e potente: dj set e cappuccino. House music sotto la luce del sole, brioche accanto alla consolle, meno alcol e più connessione.

“Un modo per coinvolgere anche chi, pur amando la musica da club, non vuole più frequentare il mondo della notte o non può farlo per motivi personali, familiari, lavorativi – spiega ancora Gioeni – Ci rivolgiamo ai “boomer”, ma anche ai ragazzi della generazione Z che stanno riscrivendo anche le regole del divertimento”.

Il fenomeno ha conquistato tantissimi artisti internazionali, tra tutti Jovanotti, simbolo della nightlife anni ’80 e ’90 tra Riccione e Deejay Television, e oggi tra i sostenitori di un divertimento che inizia al mattino. Il messaggio è chiaro: si può ballare forte senza fare tardi. Si può vivere la musica con intensità senza arrivare allo sfinimento.

DJ ROTATION:

Fernando Gioeni, Maria Grazia Vinciguerra, Roberto Maritato, Giovanni Barbagallo, Chris Martens, Antonio Mannino, Antonio Oliva

PR: Fernando Gioeni, Attilia Musumeci, Cristina Faro, Tiziana Leone, Cinzia Vecchi, Carmen La Porta, Maria Elisa Pumo, Alfio Costanzo, Giusy La Delfa, Rossella Montanari, Alessandro Pia, Ciccio Ricca, Franky Raiti, Simona Finocchiaro, Marco Bonincontro.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.