Nel corso del panel “Trasporti, insularità e portualità” tenutosi al Marefestival di Salina, nel suo racconto su quanto fatto dal governo e in particolare dal suo Assessorato (mobilità e alle infrastrutture), l’Onorevole Alessandro Aricò non risponde purtroppo nel merito delle principali richieste provenienti dal territorio sul tema dei collegamenti marittimi. Sono queste le considerazioni del presidente di Federalberghi Isole Minori Sicilia, Christian Del Bono, a margine dell’incontro al quale ha partecipato e dove ha avuto modo, assieme ai sindaci presenti, di reiterare una serie di istanze ormai da tempo sul tavolo della Regione.

Questa la sua dichiarazione: “Ringrazio gli organizzatori e in particolare Massimiliano Cavaleri per l’importante momento di confronto perché ho avuto l’occasione di ricordare come tanto i sindaci delle isole minori quanto oltre 40 associazioni abbiano a più riprese, formulato precise istanze. Tra queste, possiamo sintetizzare: la convocazione di un tavolo tecnico permanente nell’ambito del quale confrontarsi per migliorare i servizi esistenti; l’istituzione di un sistema attivo di monitoraggio; la revisione dell’attuale impianto degli abbonamenti; la necessità di creare i presupposti – anche in sede nazionale – per compensare l’insufficienza di risorse economiche sulla convenzione ministeriale che ormai da due anni ha portato a un insostenibile aumento delle tariffe e a una riduzione dei collegamenti”.

Rimane, infine, sul tavolo la complicata problematica inerente alla “traballante” convenzione regionale sui servizi integrativi a mezzo navi, sottoscritta a fine maggio tra la Regione e SNS e già in scadenza a settembre 2024.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.