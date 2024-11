Organizzato dal Centro nazionale sportivo Libertas, inizia domani, nei locali del Mickey Club Palermo in via Michele Beltrami 17, il corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation), ovvero le manovre da attuare tempestivamente con l’impiego di defibrillatore in caso di improvviso arresto cardiaco.



Il corso si svolgerà nelle ore antimeridiane dalle 8,30 alle 13,30.





Luogo: Mickey Club Palermo, Via Michele Beltrami, 17, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.