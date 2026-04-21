Imperdibile appuntamento con Maurizio Battista, sabato 11 luglio, al teatro Corallo di Messina. Torna la sfacciata comicità di Battista tra aneddoti, ospiti e tante battute per passare una serata all’insegna della comicità. “Uno nessuno e centomila” è il titolo dello show con il quale il comico romano Maurizio Battista esplora le intricatissime e divertenti sfumature della vita attraverso il suo caratteristico occhio irriverente e dissacrante, con la sua tipica autoironia. Comico, conduttore televisivo, cabarettista, attore e regista: Maurizio Battista è questo e molto altro! La sua comicità si incentra sulla parodia di aspetti e comportamenti comuni nella quotidianità oltre che per la capacità di scovare fatti di cronaca bizzarri e divertenti. Il tour è una produzione Alma e arriva in Sicilia grazie alla Ventidieci e alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, in collaborazione con Associazione Culturale Development. Già avviata la prevendita su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati. Ticket a partire da 39 euro.

Per info e approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.

Luogo: Teatro Nuovo Giardino Corallo, Via Eduardo Boner, 45, MESSINA, MESSINA, SICILIA

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