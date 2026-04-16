La Cisl Palermo Trapani vince il ricorso sull’assegnazione di un seggio nel comitato provinciale dell’Inps di Palermo. A pronunciarsi a favore della richiesta di annullamento del D.D.S. (decreto del dirigente di struttura) dell’assessorato regionale del Lavoro dello scorso mese di luglio, presentata dal sindacato di via Sacra Famiglia rappresentato dall’avvocato Domenico Pitruzzella, è stato il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, che ha dunque annullato il decreto che assegnava ad un’altra organizzazione sindacale meno rappresentativa, il seggio che di fatto spettava alla Cisl. Adesso l’organizzazione sindacale, potrà contare su due seggi che le spettano di diritto. Di fatto il Tar ha sancito che il Comitato provinciale dell’Inps di Palermo è stato costituito “al di fuori dei criteri indicati (dalla stessa amministrazione) e segnatamente, in violazione del principio di rappresentatività delle organizzazioni”. Per la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami “si tratta di un importante riconoscimento del valore della rappresentanza, come del resto previsto dalla legge che regola la costituzione dei comitati, vale a dire della centralità che viene riconosciuta al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel consiglio di amministrazione dell’istituto. Il seggio di fatto spetta alla nostra organizzazione che adesso potrà operare al meglio sempre per la tutela degli interessi dei lavoratori che rappresentiamo”

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