In occasione della Commemorazione dei defunti da oggi e fino

a giovedì 2 novembre, il Cimitero resterà aperto dalle ore 7 alle 19.

L’accesso sarà solo pedonale ed avverrà dai tre cancelli della struttura. I volontari delle

diverse associazioni presenti assicureranno assistenza a favore delle persone disabili che non

potranno accedere con alcun mezzo all’interno del Cimitero, anche se munite di permesso.

Da oggi e fino a giovedì 2 novembre sono sospese infatti tutte le tipologie di autorizzazione

per l’accesso con mezzo proprio. Per venire incontro alle esigenze della cittadinanza che ne

avesse di bisogno l’Amministrazione ha previsto la presenza di due mini van all’ingresso.

Modifiche anche nella viabilità: domani 1 e giovedì 2 novembre, dalle 7 alle 19, sarà in

vigore il senso unico di marcia sulla SS 124, nel tratto interposto tra l’area di intersezione di

viale Paolo Orsi e via Ascari con direzione Floridia. Disposto inoltre il divieto di sosta con

rimozione coatta sul lato sinistro di marcia, con direzione Floridia, al fine di creare una

corsia riservata al transito dei mezzi di soccorso e di polizia, dei bus, di taxi e NCC. I veicoli

provenienti da Floridia, giunti in corrispondenza dell'intersezione con via Ascari, avranno

l’obbligo di svoltare a destra per quest'ultima o a sinistra per via Bandini. Ast, Interbus e

Flixbus durante questo periodo effettueranno percorsi alternativi.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.