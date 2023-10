L’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni in occasione della Commemorazione dei defunti ha disposto, attraverso l’Ufficio Tecnico e i Servizi Sociali, i servizi, i divieti e gli orari di apertura e chiusura del Cimitero comunale.

Con ordinanza n° 1 del 27 ottobre 2023 (leggi) il Dirigente dell’U. T. Geom. Capo Giuseppe Carpinteri, pertanto, ha previsto i seguenti orari di accesso al Cimitero Comunale per i giorni 30 – 31 ottobre e 1-2-9 novembre 2023:

30 – 31 ottobre, orario continuato dalle ore 7:30 alle ore 18:00;

1 e 2 novembre, orario continuato dalle ore 7:30 alle ore 18:00;

9 novembre, orario continuato dalle ore 7:30 alle ore 17:00.

Dal 28 ottobre 2023, inoltre, è vietata la circolazione delle autovetture e automezzi di qualsiasi tipo all’interno del Cimitero comunale al fine della sicurezza delle persone. Il divieto d’ingresso delle autovetture e automezzi è esteso anche agli automezzi preventivamente autorizzati dal Comune.

Il Comando di Polizia Municipale per le giornate indicate nell’Ordinanza predisporrà il servizio necessario per la circolazione stradale aggiuntiva.

L’Ufficio Servizi Sociali, infine, sempre su disposizione dell’Amministrazione comunale, come ogni anno, ha attivato un servizio di trasporto gratuito (leggi) per le giornate 1 e 2 novembre 2023, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, con il pulmino che transiterà per Via XX Settembre, Via Vittorio Emanuele e Via Garibaldi, con le stesse fermate previste dal servizio trasporto Ast.

Come tradizione nel pomeriggio del 2 novembre, alle ore 16:00, all’interno del Cimitero, presso la nuova Cappella, verrà celebrata la S. Messa in commemorazione dei defunti.

Giorno 1 novembre, invece, con appuntamento alle ore 10:00 davanti all’ingresso del Cimitero monumentale di Canicattini Bagni, si terrà, a cura del Museo TEMPO, con la guida di Tanino Golino e Salvatore Petruzzelli, l’ottavo itinerario storico – artistico “Lungo i viali della memoria” alla scoperta dei monumenti più caratteristici, frutto dell’eccellente lavoro dei valenti scultori canicattinesi, e dei personaggi che hanno contribuito alla crescita sociale e culturale della città.

