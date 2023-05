COMUNICATO STAMPA Maggio 2023

XVIII Convegno WANTED

“Commercio illecito del patrimonio culturale: dalla natività di Caravaggio al Bambinello dell’Ara Coeli”

Palermo 29 maggio dalle ore 9,00 alle ore 14,00

ex convento dei frati minimi di San Francesco di Paola sede Caserma Militare Ruggero Settimo (piazza San Francesco di Paola)

Dopo l’evento romano al Senato della Repubblica, torna anche a Palermo “WANTED… presi per il verso giusto”, l’iniziativa promossa dall’associazione no profit Extroart di Palermo, per puntare l’attenzione sulle opere d’arte trafugate. Per farle conoscere, per farle ricordare, perché tutti possano partecipare, anche con una semplice segnalazione, al loro recupero.

L’obiettivo è riuscire a riportarle nella loro legittima collocazione, perché tornino ad essere un “tesoro comune”.

In questa nuova edizione sono due le opere trafugate che uniscono idealmente Palermo con Roma: la Natività di Caravaggio ed il Bambinello dell’Ara Coeli.

Sono passati più di venti anni da quando, Ludovico Gippetto, presidente di Extroart, si è messo in testa di lanciare una sorta di campagna pubblicitaria; qualcosa che tornasse a far parlare dell’arte strappata alla comunità e del suo commercio illecito.

Così ha preso il via una carrellata di appuntamenti sul tema, una stretta collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico prima e Culturale dopo, comandata all’epoca dal Gen.le Roberto Conforti; ed è nata l’idea di un SOS che viaggia su cartolina. Perché in giro non si mandino i soliti baci, ma un richiamo alla cultura e ai valori che un’opera d’arte, anche la più piccola, porta con sé. Un invito allargato per il recupero di un patrimonio comune.

Oggi il progetto si è adeguato ai tempi multimediali del Web che con tutti i suoi canali ha accelerato il sostegno alle campagne pubblicitarie a favore del patrimonio culturale con la diffusione delle riproduzioni fotografiche delle opere d’arte trafugate in maniera sempre più capillare per dare ad ogni reperto archeologico (sia marino che terrestre) ed a tutte quelle opere d’arte trafugate, la possibilità di essere riconosciute, ritrovate e ricollocate nella loro sua giusta sede d’origine”.

L’appuntamento di lunedì, volto a fare il punto sulle opere d’arte sottratte e a sensibilizzare sull’importanza del loro recupero, tratterà anche alcune nuove riflessioni come ad esempio le problematiche legali dei furti, oppure cosa scatta nella mente di un “collezionista seriale” che vuole possedere a tutti i costi un’opera d’arte rinchiudendola spesso in un caveau blindato o stanza segreta per goderne in esclusiva della visione. Ed ancora una nuova ed interessante lettura del furto della Natività del Caravaggio che ribalterebbe il presunto protagonismo della mafia nella sparizione dell’opera d’arte al mondo tra quelle rubate, messa al primo posto nella classifica della FBI.

Wanted vuole destabilizzare questo circuito di furti e spiegare come avviene nella legalità la loro illecita commercializzazione; un giro economico, secondo solo al traffico di droga!

Programma

Saluti istituzionali

Maurizio Angelo SCARDINO, generale di divisione, Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia

Gaetano GALVAGNO, presidente Assemblea Regionale Siciliana

Roberto LAGALLA, sindaco Città di Palermo

Raoul RUSSO, senatore della Repubblica, componente Commissione parlamentare antimafia

Francesco SCARPINATO, regione siciliana, assessore ai Beni Culturali e Identità siciliana (con la delega a rappresentare il presidente della Regione Renato Schifani)

Interventi:

Giulia Eleonora ARCURI, componente comitato tecnico scientifico Fondazione Forense di Monza

Legal Art, una professione per la tutela

Alessandra BUA, presentazione della campagna pubblicitaria per la ricerca delle opere trafugate

Contrastare i crimini d’arte attraverso le campagne pubblicitarie

Ludovico GIPPETTO, presidente Extroart – ideatore progetto “Wanted …presi per il verso giusto”

Chi ha rubato la Natività di Caravaggio?

Giuseppe MANIACI, professore Università di Palermo, UOC Pschiatria AOU Policlinico Palermo

Risvolti psicologici e psicopatologici del collezionismo

Antonia PRESTI, fondazione Fiumara d’Arte

Rigenerare bellezza

Tommaso ROMANO, editore e storico dell’arte

La fruizione come tutela del patrimonio culturale

Flavia ZISA, docente di Archeologia Classica – Università degli Sudi di Enna “Kore”

Cambiare strada

Conclusione:

Vittorio SGARBI, sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura

Modera:

Marco ROMANO, direttore responsabile Giornale di Sicilia, Tgs, Rgs e Gds.it

Partecipano:

Giampiero CANNELLA, assessore alla Cultura del Comune di Palermo

Ena DE SALVO CONFORTI

Valeria LI VIGNI, presidente Fondazione Sebastiano Tusa

Gianluigi MARMORA, ten. col. – Comandante del Gruppo Carabinieri TPC di Palermo

Ferdinando MAURICI, soprintendente regionale del Mare

Patrizia MONTEROSSO, direttore Fondazione Federico II

Domenico NAPOLITANO, gen.le di brigata – Comandante prov.le Palermo Guardia di Finanza

Il Gen. CC. r Roberto dott. Conforti

Presidente della SIPBC

(…) Grazie all’impegno, senza soluzione di continuità, di Extroart, il pregevole cofanetto: “Wanted ….presi per il verso giusto” sta assumendo una cadenza annuale, provocando vivo interesse ed unanimi consensi a livello nazionale ed internazionale.

Con la sua veste, semplice ma densa di contenuti, sviluppa una meritevole opera di sensibilizzazione per la salvaguardia dell’irrepetibile millenario patrimonio culturale, che connota l’Italia, sottoponendo alla nostra attenzione le fotografie di quei “gioielli di famiglia” che sono stati sottratti al contesto per il quale erano stati realizzati.

Extroart, con questa ulteriore iniziativa, ci mette di fronte ad una problematica, che richiede un’ampia convergenza d’intenti per contrastare l’illegalità diffusa e favorire il recupero alla fruizione per tutti.

L’impegno di Extroart merita il più vivo plauso e la certezza di un sostegno, che la Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali (SIPBC) assicura, assumendosi l’onere di ampliare il messaggio, anche nel corso dei convegni.

Prof. On. Vittorio Sgarbi

(…) Creare un piccolo, prezioso schedario fotografico di beni artistici di cui si è perduta traccia, non chiuderlo nei cassetti di un ufficio di commissariato o di dogana, ma metterlo a disposizione di un pubblico sufficientemente ampio attraverso la realizzazione di diecimila copie, non è solo un atto che esprime buoni sentimenti, ma è soprattutto un’operazione intelligente, utile a sensibilizzare un’opinione pubblica sempre più vasta nelle questioni della tutela del patrimonio storico-artistico, a coinvolgerla nel compito, perché il patrimonio storico-artistico non è un’entità astratta, ma un tesoro materiale e ideale che ognuno di noi deve sentire proprio.

Direi, anzi, che bisognerebbe fare in modo di diffondere maggiormente WANTED … presi per il verso giusto, moltiplicarne le copie, farle arrivare nelle scuole, nelle università, nei luoghi pubblici. Il furto di opere d’arte è certamente una piaga italiana, ma non un’esclusiva, come dimostra il caso della Norvegia e dei famosissimi capolavori di Munch trafugati a Oslo (L’urlo, Madonna). C’è forse una nuova componente in gioco, non più il solo valore economico delle opere, ma anche il fanatismo: L’urlo e la Madonna sono senza possibilità di commercio, solo qualcuno potrebbe averle rubate per avere la soddisfazione di averlo fatto, oppure per il privilegio di vederle solo lui, nascoste al resto del mondo.

