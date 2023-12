Si conclude in positivo il 2023 per Palermo ma anche per la Sicilia. I dati presentati nell’ambito della consueta Assemblea di fine anno della Federalberghi Palermo, hanno confermato valori in percentuale in crescita anche per l’intera Regione Sicilia, superando in alcune zone anche quelli pre-covid del 2019 e del 2022.

Registrato un aumento di presenze fino al 20%, pernottamenti medi di 2,8 giorni, una presenza maggiore di flussi stranieri oltre il 55%, soprattutto quelli rappresentati dal mercato americano ritornato in massa.

“Possiamo ritenerci soddisfatti per questo 2023 davanti a questi dati – dice Nicola Farruggio, presidente Federalberghi Palermo – ma siamo proiettati in avanti per superare alcune difficoltà che stanno diventando, almeno per la città di Palermo, di primaria importanza per poter consolidare queste performance anche nel 2024.

Competitività, attrattività e sicurezza – continua Nicola Farruggio – sono gli elementi indispensabili che richiediamo al nostro Sindaco Lagalla, per capitalizzare un risultato che ha visto la città di Palermo registrare flussi importanti tra le destinazioni siciliane in questo 2023. Un occupazione media dei posti letto ufficiali che è andata oltre 75%.

Purtroppo in considerazione anche dell’escalation degli avvenimenti che hanno visto il centro della città teatro di disordini anche a matrice delinquenziale, siamo seriamente preoccupati come cittadini in primis ma anche per la sicurezza dei nostri turisti, senza pensare l’immagine che si esporta fuori dalla Sicilia. Le istituzioni preposte intervengano quanto prima attivamente ed in maniera risolutiva. La nostra Regione vanta un ventaglio culturale immenso – continua Farruggio- e il 2023 ha definito la vacanza in Sicilia come scelta precisa. Questa visione del turista adesso deve essere soddisfatta anche da una governance che si doti di una programmazione adeguata che deve essere pianificata e senza dare spazio ad iniziative spot. Penso ai 400 anni del Festino, cosi come alla necessità, ormai storica, del dotare questa città di un centro congressi capace di differenziare anche il target di turismo oggi prevalentemente leisure. E’ il momento di osare, di investire, con tutto il sostegno che le istituzioni potranno dare al comparto, per arrivare all’obiettivo finale di poter dare ancora più forza a questo driver determinante per l’intera crescita economica del nostro territorio.”

All’Assemblea Federalberghi sono intervenuti:

Alessandro Nucara Segretario Nazionale Federalberghi

Nico Torrisi Pres. Federalberghi Sicilia e Ceo Sac Spa aeroporto Catania

Roberto Lagalla Sindaco di Palermo

Elvira Amata Ass.Turismo Regione Siciliana

Giampiero Cannella Ass. Cultura Comune di Palermo

Alessandro Anello Ass.Turismo Comune di Palermo

Natale Chieppa Direttore Gesap Aeroporto Palermo