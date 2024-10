DISSESTO FINANZIARIO DICHIARAZIONE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA





Nella seduta del Consiglio Comunale del 30/09/2024,per le dichiarazione del DISSESTO FINANZIARIO la Consigliera Comunale Dott.Cottone Giuseppina ha letto il seguente comunicato con intenzione di voto.

Ricordo ancora quando una volta, signor sindaco, lei venne in commissione bilancio, della quale io ne sono Presidente. Dove appunto, date le situazioni gravose, chiedevamo chiarimenti, e lei con tanta sicurezza, affermava che finchè lei sarà sindaco, questo paese non andrà mai in dissesto.

In quanto la considerava come una sconfitta. Oggi 30 settembre 2024, con un atto formale ed obbligatorio, il consiglio comunale si appresta nel votare il dissesto finanziario, ricordo, con delibera di giunta n.57 del 12 settembre. Vorrei entrare nel merito di questo atto che ci apprestiamo a votare, esaminando la relazione dei revisori ai quali vanno i miei complimenti per il minuzioso lavoro svolto. Dalle letture delle prime pagine si evince che i tecnici preposti a studiare le carte fornite dalla ragioneria generale fanno riferimento all’esercizio di bilancio relativo all’anno 2023; considerato che lo stesso ente non ha provveduto ad approvare, in quanto impossibilitato, i bilanci previsionali relativi agli anni 2024/2026. Dalla relazione si evince che l’ente non ha sbagliato investimenti, non ha sprecato fondi pubblici ma non ha contribuito a sanare le casse comunali già precarie,in quanto avendo aumentato la parte debitoria non è riuscita a mettere in atto le politiche per il recupero delle somme non versate dai contribuenti. Di seguito le riporto (a scanso di equivoci, alcuni stralci della relazione dei revisori a pag.23

“Da quanto precede risulta pertanto comprovata la crescente difficoltà del Comune a realizzare le proprie entrate così da compromettere

fortemente il mantenimento degli equilibri di bilancio;e si ritiene che tale situazione – in un contesto di forte crescita dei costi dei servizi resi

(anche in ragione di talune peculiari dinamiche territoriali) sia alla base del concreto rischio di dichiarazione del DISSESTO FUNZIONALE dell’ente”





Per dissesto funzionale si intende, una crisi nella capacità operativa e gestionale del comune di svolgere i propri compiti in modo adeguato.





Quindi è evidente che qualcosa non ha funzionato .Si parla dell’impossibilità di riscuotere gli oneri di costruzione e di urbanizzazione e tanto altro,per non parlare della situazione che affligge questo paese in riferimento alla spazzatura





Infatti lo stesso parere dei revisori conferma che “l’attuale deficit finanziario del Comune di Villabate è direttamente correlato alle ingenti difficoltà di realizzazione delle entrate proprie e segnatamente della TARI”.





Così come specificato sulla RELAZIONE SULLA





SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA E FUNZIONALE DEL COMUNE Di Villabate, redatta dal dottor Ignazio Tabone, responsabile dei servizi finanaziari. A cui io faccio i miei complimenti per la disponibilità avuta in commissione bilancio quotidianamente, e per il lavoro svolto.

Tutto ciò non può far altro far altro che sottolineare l’incapacità della sua amministrazione, che ritengo (e non sono io a dirlo, MA I FATTI) fallimentare! Dopo le dimissioni dell’assessore al bilancio, figura chiave per un’amministrazione, lei ci ha tenuto per ben 2 anni senza un sostituto, mantenendo lei stesso la delega, cosa che non può essere giustificata in alcun modo e per nessun motivo. Lei è stato votato dalla maggioranza dei cittadini per amministrare il paese, cittadini che hanno riposto in lei fiducia. Decantando chissò quali soluzioni per risolvere le problematiche che affliggono il nostro paese. Nessuna relazione annuale, nessuna strategia migliorativa, solo approssimazione senza alcuna programmazione. Adesso la nostra unica preoccupazione è che, dopo l’imminente dissesto, lei continui ad abbandonare la nave portandoci alla deriva.





Infine l’Organo di revisione contabile prende semplicemente atto delle pessimistiche prospettazioni-chiaramente formulate dal responsabile dei servizi finanziari nelle premesse della richiamata proposta di deliberazione in ordine al “difficile percorso di ripresa finanziaria dell’Ente” nonché in ordine al “concreto rischio di non approvare nelle modalità e nei tempi stabiliti dalla legge una valida (quanto realistica) ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”; formula a quest’ultimo proposito la raccomandazione affinché l’Amministrazione Comunale avvii gia all’indomani della dichiarazione del dissesto finanziario un tavolo tecnico permanente con i funzionari comunali al fine di elaborare un dettagliato piano ed un puntuale cronoprogramma degli interventi necessari a redigere il





superiore strumento di programmazione finanziaria di stretta competenza della gestione





ordinaria che rimane salda in capo agli Organi democraticamente eletti.





Mi appresto alla conclusione, auspico che da questa “morte





amministrativa ” ci possa essere un inizio, una rinascita di Villabate,





avendo come unico fine il riportare Villabate agli antichi splendori





Il comunicato è approvato dal gruppo consiliare DC Dott.Martinelli Lorenzo,Fott.Cottone Giuseppina,Avv.Di Chiara Maria Luisa e dal Coordinatore Cittadino Pietraperzia Valerio

Luogo: Comune di Villabate , Corso vittorio emanuele , 494, VILLABATE, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.