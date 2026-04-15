La Dottoressa Alessia Romano e’stata nominata nuova pediatra di libera scelta a tempo indeterminato per i comuni di Caccamo e Sciara. La professionista riceverà i piccoli pazienti nell’ambulatorio di via San Domenico 11, a Caccamo, secondo gli orari indicati nella locandina informativa già diffusa ai cittadini. Un ritorno, quello della Dottoressa Romano, già conosciuta nel territorio, inpassato ha infatti prestato servizio proprio a Caccamo, dove aveva sostituito il Dottore Porretta, lasciando un ricordo positivo tra le famiglie per la disponibilità, la professionalità e l’attenzione verso i piccoli pazienti. La nomina a tempo indeterminato rappresenta un importante passo per garantire continuità assistenziale e stabilità a un servizio fondamentale per la comunità, soprattutto in un momento in cui la carenza di pediatri di base è un tema sempre più sentito. Per effettuare la scelta del pediatra, le famiglie dovranno procedere online attraverso il portale dell’Asp di Palermo, accedendo allo sportello digitale disponibile al link: https://sportello.asppalermo.org/index/login L’arrivo della nuova pediatra viene accolto con favore, con l’auspicio che possa rappresentare un punto di riferimento stabile e duraturo per la salute dei più piccoli nel comprensorio di Caccamo e Sciara.

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