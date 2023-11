Ammontano a ben 160 milioni di euro gli interventi previsti nel territorio nisseno presentati nell’ambito del “Piano nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico”, ai sensi del Decreto n. 350 del 25 ottobre 2022, che definisce le modalità e i criteri per la redazione e l’aggiornamento del “Piano per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico”.

Questo provvedimento attuativo è stato previsto dalla norma nell’ambito della riforma prevista dal PNRR M2C4-R4.1- “Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico”.

Complessivamente il Piano idrico della Regione Siciliana prevede interventi sulla rete per oltre 846 milioni di euro. Nell’ambito del piano sono previsti interventi nelle dighe Comunelli e Disueri, nonché interventi nel potabilizzatore di Gela ed in particolare:

Invaso Comunelli – Ripristino funzionale dell’organo di scarico tramite la rimozione di sedimenti ed altri interventi di manutenzione straordinaria € 9.300.000,00;

– Ripristino funzionale dell’organo di scarico tramite la rimozione di sedimenti ed altri interventi di manutenzione straordinaria € 9.300.000,00; Diga Disueri – Interventi di consolidamento e messa in sicurezza € 138.840.815,00;

– Interventi di consolidamento e messa in sicurezza € 138.840.815,00; Bretella Serbatoio San Leo di Gela – Potabilizzatore di Gela € 11.790.659,99.

Plaudo all’importante lavoro portato avanti dall’assessore dell’agricoltura Luca Sammartino, su specifico e puntuale indirizzo del Presidente Schifani.

Lo ringrazio anche per avere raccolto le sollecitazioni venute dal territorio che anche io stesso ho avuto modo di segnalare anche in Commissione Attività Produttive di cui faccio parte, in ordine alla precarietà delle condizioni delle dighe presenti nel territorio che impediscono agli agricoltori di poter disporre una preziosa risorsa (quella idrica) e di poter sviluppare le proprie colture agricole.

Confido nella rapida attuazione del piano e nella messa a terra degli interventi che tanti benefici porteranno, in particolare, alle aziende agricole e alle famiglie della parte sud della provincia nissena.

Continuerò a portare avanti le istanze del nostro territorio, lavorando a testa bassa nel tentativo di affrontare le criticità che frenano lo sviluppo della provincia nissena.

On. Giuseppe Catania

Vicepresidente Commissione Attività Produttive

Assemblea Regionale Siciliana

Gruppo Fratelli d’Italia

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.