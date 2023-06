Palermo diventa capitale della danza grazie a “Ensemble Open Dance”, la masterclass di danza classica e contemporanea firmata dalla direzione artistica di Marcello Carini, coreografo siciliano, promossa dall’Associazione Ensemble Company 2.0 ASD, dal 12 al 13 luglio in via G.B. Filippo Basile 3/3A.

La due giorni si caratterizzerà per l’assegnazione di importanti borse di studio internazionali, sotto la guida di docenti d’eccezione.

A fare da supervisori dei partecipanti saranno infatti Claudia Zaccari, Prima Ballerina del Teatro dell’Opera di Roma, e Patricia Henriques, Prima Ballerina e coreografa della Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo di Lisbona.

L’appuntamento consentirà agli allievi ammessi non soltanto uno studio approfondito su più livelli con maestri d’eccellenza che guideranno al perfezionamento della danza classica e della danza contemporanea, ma anche la possibilità di ottenere borse di studio per concorsi nazionali e internazionali.

Tra le borse di studio e le realtà culturali e accademiche che saranno messe a disposizione per gli allievi più meritevoli, che si distingueranno in corso di masterclass, meritano certamente menzione il Ballet Beyond Borders (USA), l’Opus Ballet di Firenze, la Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo (Lisbona), il Campus Danza di Orbassano, Ravenna Dance Event, Modern Dance Academy, Settimane in Danza Champions Camp Lignano Sabbiadoro, Premio Città di Catania 2023, Masterclass di Danza Contemporanea su Musica Barocca, di Officina Barocca Siciliana, Sodança Italia.

Chi vuole partecipare può iscriversi tramite il sito ensemblecompany.it/ensemble-open-dance-masterclass/ o telefonando ai numeri

331 87 29 786 oppure 091 89 17 343.

