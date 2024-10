Dal 25 ottobre al 24 novembre 2024, al Palagiotto di Palermo in piazza Chinnici, arriva “BrickLive- il tuo Mondo LEGO e – BrickLive Ocean”, ” l’ atteso evento internazionale capace di conquistare i bambini di tutto il mondo. Con tanti milioni di mattoncini Lego, la possibilità di giocare insieme a tutta la famiglia liberando fantasia e creatività nel segno di un mondo ricco di colori ed emozioni senza età.

Per i visitatori palermitani e di tutte le altre città del mondo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 e il sabato, domenica e i festivi dalle 10:00 alle 21:00, la possibilità di trascorrere tante ore all’insegna del divertimento in un ambiente stimolante, interattivo ed educativo, dove sentirsi e diventare un inimitabile artista.

Con il titolo “BrickLive LEGO-Ocean” per i visitatori nella struttura palermitana con la Mostra più grande d’Italia, la possibilità di vivere le sorprese di un percorso animato da circa 30 esemplari di creature marine appartenenti al fantastico mondo blu, fatte con circa 2,5 milioni di mattoncini più una lunga serie di meravigliose sculture LEGO. rie O

Ancora la possibilità di provare le emozioni scaturite da tante aree interattive costruite attorno all’ etica creativa dei più famosi mattoncini giocattolo da costruzione al mondo.

L’evento incoraggia attivamente tutti nel segno del motto: impara, costruisci e gioca. I partecipanti possono costruire nelle zone di costruzione a tema, immergersi nelle piscine di mattoncini di cui una adatta alla fascia d’età 0-3 anni.

Per tutti, grandi e piccini, un lungimirante progetto che si dimostrerà come l’occasione perfetta ed unica per gli inesauribili appassionati dei mitici mattoncini LEGO®.

Per i biglietti vi sono delle offerte molto interessanti tra cui i Family Pack acquistati online da lunedì al venerdì per 3 ingressi 31,00 euro e per 4 ingressi 40.00 euro e sabato, domenica e festivi, per 3 ingressi 33,00 euro e per 4 ingressi 44,00 euro. I biglietti singoli dal lunedì al costano 12,00 euro per gli adulti e 10,00 per i bambini e per il sabato, domenica e festivi, 14,00 euro per gli adulti e 12,00 euro per i bambini. I biglietti online sono in vendita con Ticketone e Ciaotickets. Durante i giorni dell’evento sarà aperto anche il botteghino direttamente al Palagiotto. Info bricklive@libero.it – 3773053600.

Luogo: Palagiotto, Piazza Chinnici, PALERMO, PALERMO, SICILIA

