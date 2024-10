“La Magna Via” è il titolo dell’ultimo libro di Gaetano Savatteri, edito da Sellerio, che sarà presentato alle 18 di mercoledì 16 ottobre in piazzetta Bagnasco. Un incontro, proposto da “I Love Sicilia”, nell’ambito della rassegna “I Love Libri” che l’associazione “Piazzetta Bagnasco” ospita nell’ambito del cartellone della sua stagione culturale.



A dialogare con Savatteri, mercoledì pomeriggio, sarà Camillo Scaduto.

Proseguono gli appuntamenti in una delle piazzette più amate della città dove l’associazione “Piazzetta Bagnasco” da giugno anima dibattiti, riflessioni, confronti, presentazioni di libri che accedono il confronto, animando la comunità.

Sponsor delle iniziative Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori, mentre Modusvivendi la libreria che cura gli eventi letterari.

IL LIBRO

No Peppe, non è una buona strada. È solo una strada grande, una Magna Via».

Saverio Lamanna deve lasciare il riposante mare di Màkari. Suo padre, il Professore, spinto dall’amico Mimì, è partito, in barba all’età, per un pellegrinaggio a piedi da Palermo ad Agrigento, seguendo le regie trazzere che datano fino dai tempi di Federico II. Saverio se ne va all’inseguimento dei due come Stanley fece con Livingstone, e sa che piomberà come «dentro a una commedia francese nella quale tutti sembrano felicemente matti». E infatti la spedizione si completa con la partecipazione dell’incauto Piccionello e la sua ghirlanda di infradito, e della saggia Suleima alla logistica. Nei paesini più interni che si vanno spopolando svuotati da una costante emigrazione, nel ventre della campagna di una Sicilia remota e arcaica – che è poi la Sicilia di cui «non sarei mai riuscito a liberarmi neanche fuggendo via» –, lontani dal mare, lontani dalle città, i personaggi e le situazioni offrono un’avventura on the road, che accarezza a ogni strano incontro la comicità e il mistero, per restare sempre ambiguamente sull’orlo di questo: quasi in un’immagine tremolante, di sogno. Perché, nell’evasione, nel divertimento, nell’impertinenza dei dialoghi e nel paradosso degli imprevisti (non nasconde Savatteri il ricordo dell’esilarante Tre uomini a zonzo di Jerome K. Jerome), cresce il desiderio del protagonista Saverio Lamanna di andare a rivivere la sua infanzia e di recuperare, prima che sia troppo tardi, il vero rapporto con il padre.

L’AUTORE

Gaetano Savatteri (Milano, 1964), cresciuto in Sicilia, vive e lavora a Roma. Con Sellerio ha pubblicato: La congiura dei loquaci (2000, 2017) La ferita di Vishinskij (2003), Gli uomini che non si voltano (2006), Uno per tutti (2008), La volata di Calò (2008) e La fabbrica delle stelle (2016), Il delitto di Kolymbetra (2018), Il lusso della giovinezza (2020), Quattro indagini a Màkari (2021).





