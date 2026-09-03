«Quanto accaduto al centro commerciale Conca d’Oro di Palermo suscita forte preoccupazione.

Ai lavoratori e alle loro famiglie, che stanno vivendo ore difficili, va la mia sincera vicinanza e di tutto il Partito Socialista. Lo dichiara il Segretario Provinciale del Psi, il Dott. Oscar Oddo.

«Comprendiamo l’apprensione dei tanti lavoratori coinvolti e siamo loro vicini. Seguiremo con attenzione l’evolversi della situazione, vigilando sulle possibili conseguenze per l’occupazione e garantendo la massima disponibilità del Psi al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici del Centro commerciale Conca d’Oro” conclude il Segretario Oddo.

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