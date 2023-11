Concerto con i WeMan e dj Misteetta il primo dicembre al Dorian a Palermo

di Press Service

29/11/2023

Un venerdì sera con una band che quando inizia a suonare non si ferma mai e una cantante davvero speciale.

Sarà un concerto incredibile tutto quello dei WeMan, che tornano per la prima volta in questa stagione, il primo dicembre al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. Si potrà scegliere tra l’apericena a 25 euro con drink o il menù pizza (antipasto, pizza e drink) sempre a 25 euro. Dopo cena ingresso con consumazione obbligatoria.

Alle 22 saliranno sul palco i WeMan. La band capitanata da Paola Russo porterà sul palco tutta l’energia delle loro canzoni pop, rivisitate a modo loro

Seguirà dj set con Mistretta, per continuare a ballare fino a tarda sera.

Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al 3807980615 o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.

Luogo: Dorian, via Rosario Gerbasi, 6, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 01/12/2023

Data Fine: 01/12/2023

Ora: 20:00

Artista: WEMan

Prezzo: 25.00

