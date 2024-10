Si è conclusa con risultati molto positivi la campagna di prevenzione della scoliosi, promossa dal Centro medio ManuMedica di Modica. L’iniziativa ha avuto come obiettivo principale la sensibilizzazione delle famiglie e degli adolescenti sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di questa patologia, che può influenzare in modo significativo la qualità della vita se non affrontata tempestivamente.

Grazie agli incontri informativi, screening gratuiti e consulenze mediche del personale esperto, la campagna ha coinvolto numerosi ragazzi e ragazze, fornendo loro strumenti utili per comprendere e affrontare la scoliosi. Una patologia che, se diagnosticata nelle fasi iniziali, può essere trattata con successo per rallentarne la progressione.

A tal proposito, Giovanni Aprile, direttore del Centro ManuMedica e fisioterapista impegnato nella campagna, ha dichiarato: “Sono soddisfatto di questa campagna perché la scoliosi è una alterazione del fisiologico sviluppo dello scheletro assiale che vede il suo picco di insorgenza nell’adolescenza: la maggior parte delle curve, infatti, si manifesta dopo i 10 anni. Riconoscere e diagnosticare nelle prime fasi una vera scoliosi permette di offrire ai nostri ragazzi e ragazze diversi trattamenti atti a rallentarne la progressione, in quanto condizione tendente al peggioramento costante.” L’approccio multidisciplinare ha permesso di individuare numerosi casi di scoliosi iniziale e di avviare percorsi terapeutici personalizzati, che includono ginnastica posturale e trattamenti fisioterapici. La diagnosi precoce è cruciale, soprattutto durante il periodo della crescita, poiché consente di intervenire in modo più efficace e migliorare le prospettive di correzione delle curve scoliotiche.

La campagna ha coinvolto circa 40 ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni. Di cui 4 pazienti sono stati indirizzati per un consulto medico specialista. Mentre 8 ragazzi/e sono stati avviati alla rieducazione posturale di gruppo, 5 ragazze/i avviati a un programma di rieducazione individuale, e infine 23 ragazze/i indirizzati in attività motoria e sportive Il progetto #scoliosislab, in linea con le direttive dell’Istituto Scientifico Colonna Vertebrale, ha offerto un percorso di valutazione completo e professionale, in particolare durante gli screening gratuiti è stato effettuato il Test di Adams, la verifica delle asimmetrie, la Baropodometria e la posturometria.

Questi esami hanno consentito di identificare condizioni come scoliosi, atteggiamenti scoliotici, dorso piatto e dorso curvo, e di definire il trattamento più idoneo per ogni giovane paziente. Inoltre, l’iniziativa ha rappresentato un’opportunità preziosa per la salute dei giovani, rafforzando così l’impegno del Centro ManuMedica nel territorio per la prevenzione e la cura di una patologia che può avere un impatto importante sulla vita quotidiana. “Continuare a diffondere la consapevolezza e promuovere la diagnosi precoce rimane una priorità per garantire il benessere delle nuove generazioni” conclude il dott. Giovanni Aprile.

