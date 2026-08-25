Confartigianato Palermo dà il benvenuto al tenente colonnello Giovanni Ruggiu, nuovo comandante del Gruppo Carabinieri di Palermo, e gli rivolge gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.

Rivolgiamo – dichiara il presidente di Confartigianato Palermo, Giuseppe Claudio Terruso – al tenente colonnello Giovanni Ruggiu il nostro più sincero benvenuto e gli auguri di buon lavoro alla guida del Gruppo Carabinieri di Palermo. Il suo ritorno in un territorio che già conosce, dopo l’esperienza alla guida della Compagnia di Carini, rappresenta un elemento positivo per la nostra comunità. Siamo certi che saprà mettere a disposizione della città la propria esperienza e le proprie competenze».





«Confartigianato Palermo – prosegue Terruso – considera la collaborazione con l’Arma dei Carabinieri un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio e dei cittadini. In particolare, vogliamo continuare a rafforzare, insieme ad Anap Confartigianato, il nostro impegno nella prevenzione delle truffe agli anziani. È un fenomeno che richiede attenzione, informazione e una costante attività di sensibilizzazione. La collaborazione con i Carabinieri, anche attraverso gli incontri rivolti alla popolazione anziana, è fondamentale per fornire agli anziani gli strumenti necessari a riconoscere e prevenire i raggiri, a partire dalla truffa del falso carabiniere. Al nuovo comandante assicuriamo quindi la nostra piena disponibilità a proseguire e rafforzare questo percorso».

Al nuovo comandante arriva anche il saluto dell’Anap Confartigianato Palermo, con il presidente Camillo Alessi che sottolinea la vicinanza dell’associazione alla nuova guida del Gruppo Carabinieri.





«L’Anap Confartigianato Palermo porge il più cordiale benvenuto e gli auguri di buon lavoro al tenente colonnello Ruggiu, nuovo comandante del Gruppo Carabinieri di Palermo. Un gradito ritorno nel nostro territorio dopo l’esperienza alla guida della Compagnia di Carini. Al comandante Ruggiu la stima e la vicinanza di tutti i nostri soci anziani e pensionati, con gratitudine per il quotidiano impegno dell’Arma a tutela della nostra comunità. Buon lavoro».

Proprio la sicurezza degli anziani e la prevenzione delle truffe rappresentano uno dei principali ambiti di collaborazione tra Confartigianato Palermo, Anap e Arma dei Carabinieri. Attraverso incontri e iniziative di sensibilizzazione, l’associazione promuove la conoscenza dei principali raggiri ai danni delle persone anziane e delle modalità per difendersi.





Particolare attenzione viene rivolta alla truffa del finto carabiniere, uno dei raggiri più insidiosi: il truffatore contatta la vittima fingendosi appartenente alle Forze dell’ordine e, facendo leva sulla paura e sull’urgenza, comunica un falso incidente o un presunto problema giudiziario che coinvolgerebbe un familiare.

«Informare e prevenire – conclude Terruso – significa anche aiutare gli anziani a non sentirsi soli davanti a questi tentativi di raggiro. Per questo riteniamo fondamentale continuare a lavorare insieme all’Arma, costruendo una rete sempre più forte tra istituzioni, Forze dell’ordine, associazioni e cittadini».

Confartigianato Palermo conferma così la propria disponibilità a proseguire il confronto e la collaborazione con i Carabinieri, con particolare attenzione alla tutela delle persone anziane e alla prevenzione dei fenomeni criminali che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione.

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