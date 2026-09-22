Si terrà il 25 settembre alle 16.30 al Salone Badia in Corso Umberto I a San Mauro Castelverde, l’incontro informativo gratuito “Attenzione alle truffe: come difendersi e a chi rivolgersi”. L’iniziativa, promossa da Confartigianato Palermo e Anap in collaborazione con il Comune di San Mauro Castelverde e l’Arma dei Carabinieri, è dedicata alla sicurezza della popolazione anziana e alla diffusione di strumenti pratici per contrastare i raggiri.

L’appuntamento punta a far luce su un fenomeno in costante evoluzione, offrendo ai partecipanti indicazioni chiare per riconoscere e prevenire truffe telefoniche, online, porta a porta e ogni altra forma di raggiro. Al centro dell’incontro vi sarà il confronto diretto con i cittadini, volto a rafforzare la cultura della prevenzione e la vicinanza delle istituzioni al territorio.





All’incontro interverranno Camillo Alessi, Presidente Anap Confartigianato Palermo, i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di San Mauro Castelverde e i referenti del Comando Stazione Carabinieri di San Mauro Castelverde.

L’iniziativa rappresenta un prezioso momento di informazione, dialogo e vicinanza per la sicurezza della comunità. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

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