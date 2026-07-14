Confartigianato Imprese Palermo rivolge le più vive congratulazioni a Luciano Basile per la sua elezione a presidente della Delegazione di Sicindustria Palermo per il quadriennio 2026-2030, formulandogli i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico che è stato chiamato a ricoprire. L’elezione di Basile, imprenditore di consolidata esperienza e profondo conoscitore del sistema associativo, rappresenta un importante momento per il mondo produttivo palermitano, chiamato ad affrontare le sfide dell’innovazione, della competitività e dello sviluppo del territorio.





«A nome di Confartigianato Imprese Palermo e di tutti i nostri associati – dichiara il presidente di Confartigianato Palermo, Giuseppe Claudio Terruso – desidero rivolgere le più sincere congratulazioni al presidente Luciano Basile. Sono certo che saprà guidare Sicindustria Palermo con competenza, equilibrio e visione strategica, valorizzando il ruolo delle imprese quale motore dello sviluppo economico del nostro territorio».

«Le sfide che attendono Palermo – prosegue Terruso – richiedono sempre più una collaborazione concreta tra tutte le rappresentanze del mondo produttivo. Artigianato, industria, commercio e istituzioni devono fare squadra per costruire un ambiente favorevole alle imprese, sostenere gli investimenti, promuovere l’innovazione, favorire la formazione delle nuove competenze e creare nuove opportunità di occupazione».





Confartigianato Palermo conferma sin da ora la piena disponibilità ad avviare un dialogo costruttivo e una collaborazione con il nuovo presidente di Sicindustria Palermo, nella convinzione che il confronto tra associazioni di categoria rappresenti un valore aggiunto per affrontare insieme le grandi sfide dello sviluppo economico, della transizione digitale, della sostenibilità e della valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali del territorio.

«Sono convinto – conclude Terruso – che, lavorando in sinergia e mettendo al centro gli interessi delle imprese e della comunità, potremo contribuire a rafforzare la competitività dell’area metropolitana di Palermo e a costruire nuove opportunità di crescita per tutto il sistema economico provinciale. A Luciano Basile rinnovo i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di poter condividere un percorso di collaborazione proficuo nell’interesse delle imprese e del territorio».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.