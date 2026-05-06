Confartigianato Palermo sarà tra i protagonisti di Mediedil 2026, la fiera specialistica dedicata al mondo dell’edilizia civile e industriale, in programma a Palermo dall’8 al 10 maggio alla Fiera del Mediterraneo in via Anwar Sadat a Palermo. L’evento, a ingresso gratuito e aperto dalle 10 alle 18,30, rappresenta un punto di riferimento per imprese, professionisti e operatori del settore edile in Sicilia.

Oltre alla presenza con un proprio stand informativo, Confartigianato Palermo organizza sabato 9 maggio alle 11 un incontro formativo dal titolo “Lavorare con la pubblica amministrazione: istruzioni per l’uso tra Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e portali regionali”, dedicato alle imprese interessate ad accedere al mercato degli appalti pubblici.





L’iniziativa ha l’obiettivo di fornire strumenti pratici e aggiornamenti utili per operare con maggiore efficacia nelle gare pubbliche, con particolare attenzione all’utilizzo del Mepa e del Portale Appalti Sicilia.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del presidente di Confartigianato Palermo, Giuseppe Terruso, e del vicesegretario Fabio Pellerito. A seguire, alle ore 11,30, è previsto l’intervento tecnico sugli appalti pubblici e sulle strategie operative per le imprese, a cura di Chiara Tortorici, funzionario di Confartigianato Palermo, che approfondirà requisiti, procedure e modalità di partecipazione alle gare.





Alle ore 12,30 spazio al focus su “Sicurezza in cantiere e supporto bilaterale”, con un approfondimento sul ruolo di Edilcassa Sicilia, partner strategico per la gestione del welfare e per il supporto alle imprese in materia di sicurezza sul lavoro.

L’incontro si concluderà alle 13 con una sessione di domande e risposte, pensata per favorire il confronto diretto tra relatori e operatori del settore e chiarire dubbi su appalti pubblici, Mepa e normative vigenti.

Per partecipare è possibile registrarsi tramite il link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecDRF96ZiCDxgUpAoTmpp3FtdQ4YKAsSYiJ6cnvKVQcJI9DQ/viewform





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