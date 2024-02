Siglato protocollo d’intesa tra la Confcommercio Catania e la Fondazione YMCA Italia ETS che mira a fornire un programma di istruzione universitaria d’eccellenza, arricchendo l’offerta formativa a beneficio dei dipendenti, soci, collaboratori e loro figli dell’organizzazione di rappresentanza delle imprese commerciali.

L’accordo prevede condizioni vantaggiose quali sconti sulla retta universitaria e requisiti di ammissione specifici, estendendosi per una durata di tre anni. Si impegna, inoltre, a promuovere i valori dell’istruzione e della formazione continua, elementi ritenuti cruciali per garantire l’elevata qualità dei servizi offerti all’utenza. Durante l’evento, che ha visto tra gli altri la presenza della presidente della neo sezione Confavvocati ed esperti, Carola Parano, che ha contribuito alla realizzazione di questo accordo, i presidenti della Fondazione YMCA Italia, Mario Indovina e di Confcommercio Catania, Pietro Agen, hanno condiviso la visione e gli obiettivi di questa collaborazione.

“La recente convenzione firmata rappresenta un momento cruciale per Confcommercio – ha dichiarato il presidente Pietro Agen -. L’apertura verso il mondo della cultura è fondamentale, in quanto miriamo alla trasformazione e alla crescita in tutti i settori di nostro interesse. È essenziale ambire a una solida preparazione per affrontare quella che consideriamo una svolta culturale imprescindibile per la Sicilia. L’accordo con la Fondazione YMCA segna una tappa importante in questo percorso. Abbiamo già stipulato convenzioni simili in passato, ma la Fondazione si distingue per il suo legame particolare con il nostro territorio, un aspetto che ne aumenta significativamente il valore. Oggi, compiamo un piccolo ma significativo passo verso il successo futuro. Ritengo che il percorso accademico sia fondamentale non tanto per il titolo in sé, ma per l’esperienza formativa che rappresenta. Anche a 77 anni, non smetto mai di studiare, partecipare a corsi e credo fermamente che ogni esperienza arricchisca il nostro bagaglio di esperienze. La presenza nel nostro territorio di realtà virtuose come la Fondazione YMCA è un’opportunità che Confcommercio accoglie con entusiasmo. Ci auguriamo che tanti nostri imprenditori sappiamo cogliere questa occasione”.

La Fondazione YMCA, con una presenza capillare in oltre 180 Paesi e oltre 58 milioni di soci, è riconosciuta per il suo impegno nello sviluppo personale attraverso programmi educativi e di formazione.

“Questo protocollo rappresenta un passo significativo verso la promozione dell’eccellenza nell’istruzione universitaria – ha affermato Mario Indovina -. La Fondazione YMCA è un’associazione non governativa, impegnata a livello globale nello sviluppo personale e professionale attraverso l’educazione. Questa partnership con Confcommercio Catania ci permette di ampliare la nostra missione, offrendo opportunità educative di qualità che possono realmente fare la differenza nella vita delle persone. Un percorso di crescita che guardi la sfera formativa non come ad un’attività passiva da subire ma un accrescimento delle proprie competenze”.

Confcommercio, rappresentando le imprese commerciali, turistiche e dei servizi, si dedica alla tutela e alla promozione dell’imprenditorialità, evidenziando l’importanza di un’eccellente preparazione accademica e professionale. L’iniziativa congiunta tra le due realtà sottolinea l’impegno di entrambe le organizzazioni nel contribuire alla crescita culturale e professionale della comunità, riconoscendo il valore inestimabile dell’istruzione come fondamento per il successo personale e collettivo.





