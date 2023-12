“La promozione del Sistema Italia a livello commerciale nel mondo è una priorità del governo. Attualmente, oltre sei milioni di italiani vivono all’estero, mantenendo legami affettivi e culturali con l’Italia, e il paese si impegna a coltivare tali legami, garantendo servizi e promuovendo le attività dei connazionali sia commerciali che culturali. In questo contesto, il Sistema Italia, un meccanismo finalizzato a promuovere l’Italia nel mondo e a tutelare i suoi cittadini all’estero, assume particolare rilievo. Coinvolgendo ambasciate, consolati, camere di commercio, Istituti Italiani di cultura, l’Istituto Commercio estero e l’ENIT, il Sistema Italia si propone di semplificare le procedure e agevolare l’accesso ai mercati esteri per gli imprenditori italiani”. Così dichiara il già deputato alla Camera Massimo Romagnoli, presidente della V Commissione ‘Promozione Sistema Paese all’Estero’ del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (Cgie), a margine della “Conferenza Nazionale dell’Export e dell’Internazionalizzazione delle imprese” convocata dal Ministro Tajani presso la splendida cornice dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per accendere i riflettori su una questione di enorme rilevanza quale le strategie per continuare a crescere in uno scenario globale in profondo mutamento.

Romagnoli sottolinea l’impegno attivo della V Commissione Cgie nello sviluppo di strategie per promuovere i prodotti e i servizi italiani nei mercati internazionali, con un focus sulla promozione dell’export e la partecipazione alle gare d’appalto internazionali. “È giunto il momento di tradurre le buone intenzioni in azioni concrete”, conclude Romagnoli, evidenziando l’importanza della sicurezza delle imprese da rischi e minacce esterne.

