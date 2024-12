Incentivare il turismo internazionale e favorire scambi culturali e commerciali sostenibili tra Palermo e la Cina, puntare ad attivare i collegamenti diretti tra Pechino e Palermo, partendo dai siti UNESCO che, con la loro storia ed il loro valore culturale, rappresentano il collante sul quale fare leva per avviare scambi culturali, sociali ed economici tra le due realtà.

Sono questi alcuni obiettivi del primo workshop “Palermo/Cina” e del progetto che Confimprese Palermo ha ideato per continuare a lavorare e a crescere con la comunità cinese. Confimprese Palermo, presieduta da Giovanni Felice, chiama a raccolta istituzioni e rappresentanti del mondo imprenditoriale, operatori e albergatori per discutere del futuro delle relazioni già proficue con l’Estremo Oriente. L’appuntamento è per giovedì 12 dicembre a partire dalle 9,30 presso l’Archivio Storico – Sala Almeyda via Maqueda 157 Palermo.

Tra i partecipanti al workshop, ci sarà anche Trip.com Group, leader globale nei servizi di viaggio, che contribuirà alla discussione con approfondimenti e analisi sul turismo asiatico. Durante il workshop, saranno illustrati dati sul turismo in Sicilia e a Palermo, mettendo in evidenza le tendenze e i potenziali di crescita del settore.

Uno studio recente di Trip.com Group sui flussi turistici asiatici rivela che Palermo si colloca al nono posto nella classifica generale delle città italiane più prenotate dai viaggiatori asiatici, considerando tutti i prodotti offerti dalle sue piattaforme.

Inoltre, tra le province italiane, Palermo si posiziona all’ottavo posto per prenotazioni alberghiere effettuate esclusivamente dai turisti cinesi che scelgono di visitare l’Italia.

Ecco gli interventi dei relatori previsti nel corso del workshop che si svolgerà durante la mattinata: Roberto Lagalla; Sindaco di Palermo, Guido D’Amico, presidente di Confimprese Italia; Mr. Zhou Zhou, responsabile del settore culturale dell’Ambasciata cinese;. Mr. Chen JianYang, direttore generale dell’Ufficio Nazionale del Turismo Cinese; Mr. Fan Fan Xianwei, Segretario generale della Camera di commercio cinese in Italia; Salvatore Burrafato, presidente di Gesap Palermo, Marcello Mangia, presidente Gruppo Mangia’s Resort; Achille Di Carlo, Direttore Villa Igiea Rocco Forte; Mariateresa Pennino, Market Manager, Hotel Business Line per mercato Italia Trip.com Group; Mr Shanlu Feng, Destination Marketing, Business Operation Manager Trip.com Group; Alessandro Anello, assessore al Turismo del Comune di Palermo.

Partner dell’iniziativa sono:

• Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia

• Ufficio del turismo Cinese in Italia

• Trip.com Group

• Comunità Cinese in Sicilia

• Confimprese Italia

• Comune di Palermo assessorato del turismo

• Regione Siciliana assessorato del turismo

• Associazione Sicilia Cina





