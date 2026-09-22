Nella giornata di ieri, 21/09/2026, si è svolto presso il Saracen Hotel di Isola delle Femmine a Palermo, il II Congresso Territoriale di Confintesa Palermo.

Erano presenti il Segretario Generale Confintesa Francesco Prudenzano, il Segretario Nazionale Confintesa Claudia Ratti, il Segretario Territoriale di Confintesa Messina Salvatore Mercadante, il Segretario di Confintesa Lecce Paola Mita oltre ai delegati al congresso.

È stato rieletto a pieni voti il Dr. Domenico Amato, quale Segretario Territoriale di Confintesa Palermo e Sicilia.





“Non posso che ringraziare gli illustri ospiti per essere stati presenti al nostro congresso e i delegati per aver rinnovato la fiducia nei miei confronti, rieleggendomi alla guida della segreteria territoriale di Confintesa a Palermo, il compito che mi aspetta sarà arduo, poiché già nello scorso mandato la nostra sede territoriale è stata una delle più grandi e operative d’Italia, ma sono sicuro che con la mia squadra riusciremo come sempre a portare a casa risultati sempre migliori”, così dichiara Domenico Amato, neoeletto Segretario Territoriale Confintesa Palermo e Sicilia.

Luogo: Segreteria Territoriale Confintesa Palermo, Via, Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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