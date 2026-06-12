Nella giornata del 10/06/2026, si è svolto, presso i locali di Confintesa Palermo, il Congresso provinciale di Confintesa F.P. Palermo. Alla fine del congresso è stato rieletto a pieni voti il Dr. Cristoforo Alvich, come Vicesegretario è stato nominato il Dr. Marcello Butticè.



“Faccio i migliori auguri a Cristofaro per la sua rielezione a Segretario Provinciale delle Federazione Confintesa F.P., la nostra collaborazione è sempre stata proficua e sono certo che continuerà ad esserlo, la sua federazione negli anno passati, a Palermo, è sempre stata prospera ed operativa, sono sicuro che lo continuerà ad essere in questo ulteriore mandato”, così dichiara il Dr. Domenico Amato Segrterartio Territoriale Confintesa Palermo e Sicilia.

Nella sua relazione il rieletto Segretario Provinciale della Funzione Pubblica di Palermo, Cristoforo Alvich ha messo in evidenza la necessità di compiere un passaggio culturale: passare dall’Io al Noi.



“La vera forza sta nella collettività, nella solidarietà reale, quella che si sporca le mani ogni giorno per gli altri. Tre sono i pilastri su cui si fonda Confintesa: l’indipendenza, la coerenza, lo spirito di servizio. Ha altresì sottolineato che il sindacato non è un bancomat, non è quel posto dove si va soltanto quando si ha un problema personale, preleva la soluzione, e va via. Noi vogliamo essere una comunità. Un meccanismo vivo che cresce insieme nell’ascolto reciproco”.

Luogo: Segreteria Confintesa Palermo e Sicilia, Via Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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