Il Consiglio comunale, nella seduta di ieri, ha approvato tutti gli

argomenti posti all’ordine del giorno dei lavori. Gli interventi di Angelo Greco sull’accesso

agli atti e di Cosimo Burti sulla modalità di calendarizzazione degli atti dei consiglieri, ha

occupato la prima parte dei lavori, ai quali hanno dato il loro contributo il presidente Di

Mauro ed i consiglieri Zappalà, Scimonelli, Cavallaro, Boscarino e Barbone.

A seguito delle relative votazioni Damiano De Simone con 12 voti, Sergio Bonafede con 8 e

Gaetano Romano con 6, sono stati eletti membri della Commissione elettorale comunale.

Supplenti sono risultati Cinzia Santuccio, Angelo Greco e Martina Gallitto.

Francesco Vaccaro, con 15 voti, e Giuseppe Casella con 7, saranno invece i due Consiglieri

componenti la Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari di Corte

d’Assise e di Corte d’Appello per il biennio 2024/25

Il Consiglio ha poi approvato il terzo punto, di natura prettamente tecnica, per come

modificato con un emendamento migliorativo di Ferdinando Messina: si tratta della rettifica

dell’art. 10 dello schema di convenzione per il servizio di Tesoreria. Ad illustrarlo all’Aula il

Ragionere generale dell’Ente Giorgio Giannì.

La mozione del gruppo consiliare del PD avente ad oggetto “l’utilizzo dei parcheggi

scambiatori provvisti di navette da e per Ortigia” è stata illustrata dal consigliere Angelo

Greco che in apertura del suo intervento ha stigmatizzato l’assenza in aula dell’assessore al

ramo. La mozione impegna l’Amministrazione a riattivare il parcheggio scambiatore di via

Elorina; di dotare lo stesso e il parcheggio di via Von Platen di navette da e per Ortigia;

prevede la loro operatività anche in orario notturno per raggiungere e tornare da Ortigia dopo

mezzanotte e nei prefestivi fino alle 2; e di modificare gli accordi con Sais sugli orari di tutte

le “circolari” b, garantendo più frequenze, nei giorni feriali e nei week end, aggiungendo

ultime corse in orari successivi rispetto a quelli praticati.

Il dirigente Jose Amato, assente per motivi di salute, ha comunicato per iscritto all’Aula il

parere del settore Mobilità. “I due parcheggi-ha scritto Amato- potranno essere utilizzati nel

breve termine per la mobilità cittadina verso e da Ortigia in particolare negli orari di

applicazione della Ztl. Per il 2024, a partire dal 15 di aprile potrà essere istituito un servizio

di bus navetta ad alta frequenza negli orari di Ztl che colleghi gli stessi parcheggi al centro

storico. Per quanto invece riguarda gli altri due parcheggi denominati Mazzanti in fase di

completamento ed il nodo di interscambio di via Columba in fase di progettazione esecutiva

e inserito nel POC 2024, potranno essere inclusi nel circuito della sosta cittadina non appena

completati i lavori per il primo, e rifinanziato il secondo. Interventi peraltro già programmati

dall'Amministrazione anche con l'inserimento sia nel DUP che nel Piano triennale delle

Opere pubbliche”.

La mozione è stata approvata con 16 voti favorevoli.

