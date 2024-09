Palermo 18 settembre 2024 – Presidio in corso davanti alla Prefettura del Consorzio di bonifica 2 Palermo per il mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori. Flai, Fai e Uilbi hanno chiesto un incontro urgente al prefetto per rappresentare il disagio dei lavoratori, in stato di agitazione.



“Ancora oggi non abbiamo notizie sulla corresponsione dei salari arretrati e anche degli ultimi rimborsi Irpef – dichiarano i segretari generali territoriali di Flai Cgil, Fila Cisl e Uilbi Uil Enza Pisa, Franco Nuccio e Gerlando Inzerillo – Questo ritardo, che si ripropone periodicamente, non è più tollerabile. Sta determinando un impoverimento dei lavoratori, che non riescono più a garantire i bisogni primari delle famiglie né a sostenere i costi per gli spostamenti casa-lavoro, essendosi nel frattempo indebitati per far fronte ai ritardi cronici e nefasti che si accumulano”.



“Oltre a questo – aggiungono Pisa Nuccio e Inzerillo – con il mancato incremento delle giornate di lavoro ai lavoratori a tempo determinato, si rischia di non poter garantire la mole di interventi necessari al corretto svolgimento delle attività consortili e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, in un momento drammatico per il territorio e i produttori, per la grave siccità che si è abbattuta sulla nostra provincia”.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.