CONSORZIO CIOCCOLATO DI MODICA PLAUDE PER SICILIA REGIONE GASTRONOMICA EUROPEA 2025

Il Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica Igp, plaude per l’attribuzione alla Sicilia del prestigioso riconoscimento di “Regione europea della gastronomia 2025“, prima regione in Italia a ricevere il titolo assegnato dall’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (Igcat).

Esprime un sincero ringraziamento all’ amica Diade Dodd, presidente dell’Igcat , con la quale nel mese di ottobre del 2021, in occasione della valutazione dell’Itinerario Culturale Europe The Chocolat Way, è nata l’idea di valutare l’avvio della candidatura della Sicilia, fissando con il lungimirante Dirigente Generale dell’Assessorato alla Agricoltura Dario Cartabellotta, un immediato incontro che ha nei fatti aperto la strada per l’avvio della procedura di richiesta all’IGCAT.(Foto 1)

Ben tre soggetti modicani hanno fatto parte del Comitato degli Stakeholder e sono stati firmatari del Protocollo d’Intesa con l’Istituto Internazionale Gastronomia , Cultura Arte e Turismo (IGCAT), assicurando ogni necessario supporto per la elaborazione del Dossier di Candidatura: il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica Igp , Il Museo del Cioccolato di Modica e l’Istituto Alberghiero Principi Grimaldi .

Il 5 settembre 2023 la prima tappa siciliana a Modica per la Commissione dell’IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) per la valutazione del Dossier di Candidatura della Sicilia a “Regione gastronomica d’Europa 2025”.

La Dodd, accolta dal sindaco di Modica Maria Monisteri e dal Direttore del Consorzio del Cioccolato di Modica , Nino Scivoletto, era accompagnata da sei valutatori , in rappresentanza di Finlandia, Norvegia, Ungheria, Spagna e Regno Unito.

Una visita alla città e al Museo del cioccolato e poi l’incontro, a cena, con la cucina modicana nella splendida cornice dell’Hotel San Giorgio, per un menu espressione delle migliori produzioni agroalimentari del territorio ibleo , sapientemente elaborate dal giovane Chef Simone Messina.

Il brindisi finale e le espressioni di soddisfazione espresse da tutti i componenti la giuria, lasciava presagire , già fin dalla prima tappa a Modica, che l’esito sarebbe stato, come poi è stato positivo. (foto 2)

Siamo certi, ora, che l’Assessore Luca Sammartino , che ha mostrato fin dal suo insediamento grande attenzione allo sviluppo della Sicilia dal punto turistico, utilizzando la leva della gastronomia in generale e in particolare quella delle produzioni Dop e Igp, impieghi uomini e risorse necessari, per arrivare al 2025 con un collaudato percorso di iniziative di grande attrazione, iniziando già dal prossimo 2024.

Nella affermazione della Presidente Dodd , il valore del risultato raggiunto : “Il pluralismo delle culture, la bellezza della natura e la qualità dei prodotti rendono la Sicilia una delle destinazioni gastronomiche più interessanti. La giuria è rimasta colpita dall’approccio sostenibile all’agricoltura, orientata alla protezione delle specie e alla produzione alimentare tradizionale, e caratterizzata da un’attenzione per la natura, la cultura, l’artigianato e benessere dei cittadini locali. In particolare, la giuria ha riconosciuto numerosi esempi di buone pratiche che altre regioni potrebbero importare”

Luogo: Museo Cioccolato di Modica , CORSO UMBERTO, 149

